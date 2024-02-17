Tarihin En Garip Savaşı! Avustralya Devleti, Emu Kuşlarına Karşı! Kimin Kazandığını Mutlaka Okumalısınız

Avustralya Savunma Bakanı Sir George Pearce, o gün siyasi yaşamanın en tuhaf görüşmesini yapacağının farkındaydı.

Savunma Bakanı olarak böyle bir konuyla muhatap olduğuna inanamıyordu. Gelin görün ki, kendisini bekleyen heyeti geri çeviremezdi. Hepsi savaş gazisiydi.

Az sonra siyasi hayatının ve belki de dünya siyaset tarihinin en garip savaş kararını alacağı için hayal bile edemiyordu.

Bakalım 1932 yılında, Avustralya'da tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği tarihin en enteresan savaşında neler yaşanmış.