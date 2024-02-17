Tarihin En Garip Savaşı! Avustralya Devleti, Emu Kuşlarına Karşı! Kimin Kazandığını Mutlaka Okumalısınız
Tarihin En Garip Savaşı! Avustralya Devleti, Emu Kuşlarına Karşı! Kimin Kazandığını Mutlaka Okumalısınız
Avustralya Savunma Bakanı Sir George Pearce, o gün siyasi yaşamanın en tuhaf görüşmesini yapacağının farkındaydı.
Savunma Bakanı olarak böyle bir konuyla muhatap olduğuna inanamıyordu. Gelin görün ki, kendisini bekleyen heyeti geri çeviremezdi. Hepsi savaş gazisiydi.
Az sonra siyasi hayatının ve belki de dünya siyaset tarihinin en garip savaş kararını alacağı için hayal bile edemiyordu.
Bakalım 1932 yılında, Avustralya'da tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği tarihin en enteresan savaşında neler yaşanmış.
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Emu Kuşları... Eğer Avustralya kıtasına yolunuz düşmediyse bu kuş türüne pek aşina olmayabilirsiniz. Hatta belki ismini bile ilk kez duyuyor olmalısınız.
1932 yılında, en az 20 bin Emu Kuşunun bölgedeki çiftliklere akın ettikleri ve her hücümlarında servet değerinde mahsülü hiç ettikleri bir durum oluştu.
Çiftçilerin hükümetten talepleri oldukça basitti: "Biz bu kuşlarla baş edemiyoruz. Münferit çabalarla öldürülerek bitmeleri mümkün değil. Tüm hasadımızı ürünümüzü tüketiyorlar. Burada askerlerin gelip organize bir şekilde bu kuşlarla savaşmaları ve öldürmeleri lazım."
"Makineli Tüfekleri siz değil sadece gönderdiğimiz askeri personeller kullanacak. Silahları ve askerleri bölgeye gönderimini biz sağlayacağız ancak orada bulundukları süre içinde konaklamaları ve harcayacakları mermilerin maliyetini siz çiftçiler karşılayacaksınız." Çiftçiler elbette bu koşulları kabul ettiler.
Kasım 1932'de Avustralya Kraliyet Topçu Birliği mensubu üç asker: Binbaşı Gwtnyd Purves, Çavuş McMurray ve Er Gunner O Holloran Batı Avustralya arazilerinin yolunu tuttu.
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İşte savaş başlamıştı. Çiftçilerin tuzaklarına alışkın olan emu kuşları, bu silah türünü ömürlerinde ilk kez görüyorlardı, birkaç kuş düşüp öldükten sonra emu kuşları can pazarında olduklarının farkına vardı. Hepsi farklı noktalara doğru koşarak zor hedefler haline geldiler.
Askerlerin yetersizliğine sinirlenen çiftçiler, daha da hırslanarak kamyonlarıyla saldırıya dahil oldular. Bir çiftçi, kamyonuyla emu kuşuna çarptıktan sonra kaza yapıp devrildi.
Neticede Aralık ayının ortalarında Emu Kuşları'nın kesin zaferi tüm Avustralya'da kabül edildi. 10 bin mermi ve 40 günden fazla zaman harcayan askerler bölgeden geri çekildi. Kuşlar varlıklarını ve nüfuslarını korumayı başardılar.
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