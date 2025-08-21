Tanzimat Fermanı Nerede İlan Edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusunun Cevabı

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 21 Ağustos 2025 Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Programın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorulardan biri dikkat çekti. “Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa tarafından nerede ilan edilmiştir?” sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı.