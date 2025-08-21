onedio
Tanzimat Fermanı Nerede İlan Edilmiştir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusunun Cevabı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 21:50

Ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 21 Ağustos 2025 Perşembe akşamı ATV ekranlarında izleyicilerle buluştu. Programın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorulardan biri dikkat çekti. “Tanzimat Fermanı 3 Kasım 1839'da Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Mustafa Reşid Paşa tarafından nerede ilan edilmiştir?” sorusunun yanıtını merak ederek araştırmaya başladı.

Tanzimat fermanı 3 kasım 1839'da sultan abdülmecid döneminde hariciye nazırı mustafa reşid paşa tarafından nerede ilan edilmiştir?

A- Kız Kulesi

B- Gülhane Meydanı

C- Pierre Loti Tepesi 

D- Yıldız Sarayı

Doğru cevap: B

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
