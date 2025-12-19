onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Tam Unuttum Derken Galeride Onun Fotoğrafına Denk Gelince Çalması Gerekenler

etiket Tam Unuttum Derken Galeride Onun Fotoğrafına Denk Gelince Çalması Gerekenler

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
19.12.2025 - 18:01

O anı çok iyi biliyorum. Ekranı kaydırırken aniden karşına çıkar, başparmağın havada asılı kalır ve mideye sanki asansör boşluğuna düşmüş gibi bir kramp girer. 'Ben bunu neden silmemişim?' pişmanlığıyla 'Ne güzel gülmüş burada vicdansız' hissi arasında gidip geldiğin o 'Kaza Kurşunu' anı için 12 şarkılık reçete:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Feridun Düzağaç - Alev Alev

2. Sezen Aksu - Unuttun Mu Beni

3. Yüzyüzeyken Konuşuruz - Dinle Beni Bi'

4. Teoman - Senden Önce Senden Sonra

5. Emre Aydın - Kağıt Evler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Madrigal - Dip

7. Duman - Melankoli

8. Müslüm Gürses - Nilüfer

9. Sıla - Yan Benimle

10. Can Ozan - Toprak Yağmura

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Pinhani - Yitirmeden

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın