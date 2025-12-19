Tam Unuttum Derken Galeride Onun Fotoğrafına Denk Gelince Çalması Gerekenler

O anı çok iyi biliyorum. Ekranı kaydırırken aniden karşına çıkar, başparmağın havada asılı kalır ve mideye sanki asansör boşluğuna düşmüş gibi bir kramp girer. 'Ben bunu neden silmemişim?' pişmanlığıyla 'Ne güzel gülmüş burada vicdansız' hissi arasında gidip geldiğin o 'Kaza Kurşunu' anı için 12 şarkılık reçete: