Tam Sonbahar Ruhunu Yansıtacak O ses: Girl In Red

13.11.2025 - 19:01

Toplanın, Norveç'in en güzel seslerinden birini keşfe çıkıyoruz. Hem sesi hem de şarkılarıyla hepimizi büyüleyen Girl In Red'in mutlaka dinlemeniz gereken şarkılarını dinlemeye hazır mısın? Hadi o zaman başlıyoruz!

1. we fell in love in october

2. girls

3. bad idea!

4. i'll die anyway

5. October Passed Me By

6. Too Much

7. I'll Call You Mine

8. midnight love

9. Serotonin

10. Hemingway

11. I'm Back

