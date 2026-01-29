onedio
Survivor’la İlgili Yapılan Komik Paylaşımlardan Hayal Köseoğlu’nun Pankartına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
29.01.2026 - 23:19

29 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında yine hareketli bir gün geride kaldı. Gün boyu yayınlanan yapımlarda yaşanan gelişmeler kadar, kulislerde konuşulan detaylar da gündemi belirledi. Gözünden kaçanlar için öne çıkan başlıkları tek bir içerikte topladık. Dizilerden programlara, set arkasındaki gelişmelerden sosyal medyada konuşulan anlara kadar günün genel tablosunu çıkardık. İşte 29 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…

Raşit Bağzıbağlı, Ava Yaman’ın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesinde giydiği kırmızı elbiseyi yorumladı.

Bağzıbağlı, elbiseyle ilgili yaptığı değerlendirmede “Herkesin gardırobunda olması gereken bir elbise” ifadesini kullandı. Bu yorum, elbisenin zamansız ve her döneme uyum sağlayan bir parça olduğuna işaret etti. Raşit Bağzıbağlı, yıllardır pek çok ünlü ismin özel davet ve sahne tasarımlarına imza atan deneyimli bir modacı olarak biliniyor. Onun yorumunun bu kadar ilgi görmesi de tesadüf sayılmıyor. Ava Yaman’ın seçtiği elbise, abartıdan uzak ama güçlü bir etki yaratmıştı. Genç oyuncunun hem ekran performansı hem de stil duruşu, önümüzdeki dönemde daha sık konuşulacağa benziyor.

Yeraltı, dün akşam ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Şimdiyse Ece Çeşmioğlu’nun uzun bir aranın ardından Yeraltı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlandığı açıklandı. Başarılı oyuncu dizide “Hülya” karakterine hayat verecek. Hülya’nın hikayeye dahil olmasıyla dizinin temposunun artması bekleniyor. Dizinin senaryosunu Raci Şaşmaz ve Berna Aruz kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk bulunuyor. 

Bakalım Yeraltı’nın ekran yolculuğu nasıl olacak? Başlangıç iddialıydı, devamında da aynı başarıyı yakalayacak mı izleyip göreceğiz!

Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolü paylaştığı Yeraltı reytinglerde güzel bir başlangıç yaptı.

Aksiyon temalı dizinin hangi gün yayınlanacağı ilk açıklandığında rakibi Eşref Rüyakarşısında işi zor denmişti. Aynı günde iki aksiyon temalı dizi olması X’te eleştirilmişti. Ancak Yeraltı başarılı kadrosu ve hikayesiyle öne çıkmayı başardı. Anlayacağınız çarşamba günleri ekranlarda kıran kırana bir reyting savaşı olacak gibi görünüyor. 

Bölümün ardından X kullanıcısı diziseverler de coştu. Yorumlar üst üste gelirken, dizi kısa sürede viral oldu.

Selena'da Aslı karakterine hayat veren Selda Özbek, diziyle ilgili bir itirafta bulundu.

Selda Özbek, “Anneannem ilk iki bölümü izledikten sonra ‘Sen o yetim kızlara niye kötü davranıyorsun?’ diyerek diziyi izlemeyi bıraktı.” açıklamasında bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde Nursema'nın küçüklüğünü canlandıran çocuk oyuncu, Doğukan Güngör'e veda paylaşımı yayınladı. Çocuk oyuncu Asya Lida Bedir, Doğukan Güngör'le bir karesini paylaşarak 'Sette 'Sen Doğukanın küçüklüğünü mü oynamaya geldin?' demişlerdi hepimiz kahkahalara boğulmuştuk :) Sen bizim kalbimizde hep güzel yerdesin❤️ yazılcak çok şey var ama yazabildiklerim bunlar…🫶🏽' notunu düştü.

Oktay Kaynarca'nın Yeraltı dizisinde rol alacağı iddiasına yalanlama geldi.

Birsen Altuntaş, kendi haberi gibi gösterilen bu iddianın yalan olduğunu açıkladı.

Gülseren ve Mehmet Ali Erbil Esra Ezmeci'nin Her Şey Ortada programına konuk oldular.

Bir izleyici, 'Aranızda ciddi anlamda bir yaş farkı var. Akşamları oturduğunuzda ilk önce hanginiz uyuyor?' diye sordu. Bu soruya Mehmet Ali Erbil anında 'Ben' diyerek cevap verdi. Hemen ardından Esra Ezmeci, 'Burada ne yani? Bunu neden merak ettiniz?' diye sordu. Aynı izleyici 'Gülseren Hanım genç bir bayan ya, yeni de evliler, kocasıyla cilveleşmek filan ister, bunları Mehmet Ali Bey karşılayabiliyor mu?' cevabını verdi. Bunun üzerine stüdyoda ortam gerildi. 

Gülseren Erbil ciddileşerek 'Bunlar çok özel sorular. Bunlar iki kişinin arasında, evdeki şeyler. Nasıl ben size sormuyorsam... Bence bunu geçelim.' cevabını verdi.

Survivor 2026'da birbirinden renkli isimler yarışırken izleyiciler de ekran başında mizah şöleni yaratmaya devam ediyor.

Neredeyse her yarışmacıyla ilgili attıkları tweetlerle kahkahaya boğan kullanıcıları sizler için derledik. Bakalım X kullanıcıları, ada hayatını mizahlarıyla pişirerek bize neler sunmuşlar?

Hayal Köseoğlu 1 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, oyunculuk kariyerine dair özlemini pankartla ifade etmeyi tercih etti ve üzerinde “Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza’m var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!” yazan pankartla objektif karşısına geçti.

Taşacak Bu Deniz'in geçmiş bölümünde İso ve Zarife'nin bir sahnesinde aslında spoiler verildiği ortaya çıktı.

Yazı tura atan İso, Adil'in Oruç'tan başlayacağını göstermiş oldu.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
