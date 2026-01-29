Survivor’la İlgili Yapılan Komik Paylaşımlardan Hayal Köseoğlu’nun Pankartına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
29 Ocak Perşembe günü televizyon ekranlarında yine hareketli bir gün geride kaldı. Gün boyu yayınlanan yapımlarda yaşanan gelişmeler kadar, kulislerde konuşulan detaylar da gündemi belirledi. Gözünden kaçanlar için öne çıkan başlıkları tek bir içerikte topladık. Dizilerden programlara, set arkasındaki gelişmelerden sosyal medyada konuşulan anlara kadar günün genel tablosunu çıkardık. İşte 29 Ocak Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkanlar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Raşit Bağzıbağlı, Ava Yaman’ın O Ses Türkiye Yılbaşı Özel gecesinde giydiği kırmızı elbiseyi yorumladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeraltı, dün akşam ilk bölümüyle NOW ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrolü paylaştığı Yeraltı reytinglerde güzel bir başlangıç yaptı.
Selena'da Aslı karakterine hayat veren Selda Özbek, diziyle ilgili bir itirafta bulundu.
Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oktay Kaynarca'nın Yeraltı dizisinde rol alacağı iddiasına yalanlama geldi.
Gülseren ve Mehmet Ali Erbil Esra Ezmeci'nin Her Şey Ortada programına konuk oldular.
Survivor 2026'da birbirinden renkli isimler yarışırken izleyiciler de ekran başında mizah şöleni yaratmaya devam ediyor.
Hayal Köseoğlu 1 milyon takipçili hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Taşacak Bu Deniz'in geçmiş bölümünde İso ve Zarife'nin bir sahnesinde aslında spoiler verildiği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın