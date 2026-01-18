onedio
Suriye'de Yoğun Çatışmaların Ardından Ateşkes İlan Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
18.01.2026 - 19:08

Suriye’de ateşkes kararı alındı. SANA’nın aktardığına göre, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyonu kapsayan bir mutabakat imzalandı. Cumhurbaşkanı Şara ise devlet kurumlarının doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayette yeniden faaliyet göstereceğini açıkladı.

Şara yapılan anlaşmanın detaylarını paylaştı.

Suriye Enformasyon Bakanlığı, ülkede devam eden operasyonlar ve siyasi süreçle ilgili kritik bir açıklama yapılacağını duyurmuştu. Ardından SANA, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyonu kapsayan bir anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Şara, anlaşma kapsamında devlet kurumlarının doğu ve kuzeydoğuda YPG/SDG’nin kontrolünde bulunan üç vilayette yeniden faaliyete başlayacağını açıkladı.

Mutabakata göre enerji kaynakları ile sınır kapılarının tamamı Suriye devletinin denetimine geçecek.

Öte yandan Suriye ordusu, 16 Ocak akşamı Fırat Nehri’nin batısındaki YPG/SDG unsurlarını bölgeden çıkarmak amacıyla operasyon başlatmıştı. ABD’nin devreye girmesiyle örgüt çekilmeyi kabul etmiş, ancak Deyr Hafir sonrası bazı bölgeler çatışmalarla kontrol altına alınmıştı.

ali nalcaci

Son haritayi ekleyin