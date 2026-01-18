Suriye'de Yoğun Çatışmaların Ardından Ateşkes İlan Edildi

Suriye’de ateşkes kararı alındı. SANA’nın aktardığına göre, Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyonu kapsayan bir mutabakat imzalandı. Cumhurbaşkanı Şara ise devlet kurumlarının doğu ve kuzeydoğudaki üç vilayette yeniden faaliyet göstereceğini açıkladı.