onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomobil
Şubat 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Şubat 2026 Fiat Fiyat Listesi! İşte Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 600 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.02.2026 - 14:35

İtalyan otomobil sektörünün öncülerinden FIAT, Şubat ayı fiyat listesini yayınladı. Yıllardır Türkiye'deki otomobil pazarında en popüler modeller arasında yerini koruyan Fiat Egea Sedan ve Cross modelleri, bu ay da dikkat çekmeyi başardı. Üstelik bu ay, markanın güncellenen fiyatları kadar, sunduğu kampanyalar da otomobil almayı düşünenlerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. Peki, Şubat ayında Fiat Egea Sedan, Egea Cross, Grande Panda, 600e, 600 Hibrit, Topolino, 500e ve 500x modellerinin fiyatları ne oldu oldu?

İşte, FIAT'ın Şubat ayı kampanyaları ve güncel fiyatları

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şubat 2026 Fiat Fiyat Listesi

Şubat 2026 Fiat Fiyat Listesi

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, Şubat ayı için fiyatlarını açıkladı. Markanın 'Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatları', 3 Şubat 2026'dan 2 Mart 2026'ya kadar geçerli olacak.

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Egea Sedan, Şubat ayına özel kampanyalar ve 1.389.900 TL'den başlayan fiyatlarla öne çıkıyor.

Uyarı: Fiat'ın resmi internet sitesinden alınan fiyatlar ise dönemlik kampanyalar, ödeme yöntemleri ve ek seçeneklere bağlı olarak değişebilir. 

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Şubat 2026

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Şubat 2026

Fiat Egea Sedan Easy

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Easy Manuel Dizel 1.509.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.389.900

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Easy Otomatik Dizel 1.679.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.629.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Urban Manuel Dizel 1.569.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.459.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Urban Otomatik Dizel 1.729.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.679.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Lounge Manuel Dizel 1.629.900 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.519.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Lounge Otomatik Dizel 1.789.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.739.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Şubat 2026

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Şubat 2026

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.419.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.319.900 TL

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.719.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.669.900 TL

Fiat Egea Cross Urban

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Urban Manuel Benzinli 1.429.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.379.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Urban Otomatik Dizel 1.759.900 TL Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.709.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.489.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.439.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.879.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.779.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Limited Manuel Benzinli 1.549.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.499.900 TL

  • 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Limited Otomatik Dizel 1.989.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.939.900 TL

Grande Panda Fiyat Listesi Şubat 2026

Grande Panda Fiyat Listesi Şubat 2026

Grande Panda Elektrikli Fiyat Listesi

  • Grande Panda La Prima 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli - 1.569.900 TL

Grande Panda 2025 Model Fiyat Listesi

  • Grande Panda La Prima 44 kWh La Prima Otomatik Elektrikli - 1.524.900 TL

  • 1.2 MHEV 110HP eDCT Icon Otomatik Elektrikli - Benzinli - 1.649.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.549.900  TL

  • 1.2 MHEV 110HP eDCT La Prima Otomatik Elektrikli - Benzinli - 1.769.900 I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.669.900 TL

Fiat Topolino Fiyat Listesi Şubat 2026

Fiat Topolino Fiyat Listesi Şubat 2026

TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh Topolino Otomatik Elektrikli - 659.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 569.900 TL

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fiat 600 Fiyat Listesi Şubat 2026

Fiat 600 Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 600 BEV La Prima 54 kWh La Prima Otomatik Elektrikli - 1.969.900 TL

  • 600 MHEV Easy 1.2 145 hp MHEV Easy Otomatik Elektrikli - Benzinli - 1.697.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Fiat 500e Fiyat Listesi Şubat 2026

Fiat 500e Fiyat Listesi Şubat 2026

  • 3+1 La Prima 87 kW/118 HP - 42kWh 3+1 Otomatik Elektrikli - 2.043.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.919.900 TL

  • Cabrio La Prima 87 kW/118 HP - 42kWh Cabrio Otomatik Elektrikli - 2.099.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 1.969.900 TL

  • Giorgio Armani HB 87 kW/118 HP - 42kWh Giorgio Armani Otomatik Elektrikli - 2.199.900 TL I Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 2.069.900 TL

(Model Yılı: 2025)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın