Land Rover Fiyat Listesi Şubat 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
10.02.2026 - 14:12

Birleşik Krallık'ın otomotiv sektöründeki dev ismi Land Rover, Şubat ayına ait fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. SUV kategorisinin liderlerinden olan Range Rover ve markanın ikonik modelleri, hibrit teknolojisinin getirdiği yenilikçi tasarımlarla bu ay da enerjik bir başlangıç yaptı. Peki, Şubat ayında Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender'ın fiyatları ne oldu?

İşte, Land Rover Şubat ayı güncel fiyat listesi

Land Rover Güncel Fiyat Listesi: Şubat 2026

Land Rover, Şubat ayı fiyat listesini yayımladı. Kendine özgü tasarımı ve dünya çapında geniş bir hayran kitlesi bulunan Range Rover, bu ayın fiyat listesinde 30.582.267 TL başlangıç fiyatıyla yer alıyor. Land Rover'ın bir diğer popüler modeli olan Discovery ise 14.239.061 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.

Uyarı: Aşağıda belirttiğimiz 'Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatları' Land Rover'ın resmi internet sitesinden alınmıştır. Ancak fiyatlar, araçların opsiyonel özellikleri ve mevcut kampanyalar göz önünde bulundurulduğunda değişebilir. 

Range Rover Fiyat Listesi Şubat 2026

Range Rover Standart Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 31.205.040 TL 

  • SV - 36.552.480 TL

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 31.164.217 TL 

Range Rover Standart Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 34.430.359 TL 

  • SV - 42.354.756 TL 

Range Rover Long Wheelbase Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 32.348.068 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 31.451.735 TL 

  • SV - 40.802.116 TL

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 32.021.488 TL 

Range Rover Long Wheelbase Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • AUTOBIOGRAPHY - 35.675.443 TL 

  • SV - 46.737.004 TL

(Model Yılı: 2025)

Range Rover Sport Fiyat Listesi Şubat 2026

Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 22.386.315 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 23.343.762 TL

(Model Yılı: 2026)

Range Rover Velar Fiyat Listesi Şubat 2026

  • S 1.997 cc - 204 bg - 10.598.278 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 11.744.731 TL

(Model Yılı: 2025)

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Şubat 2026

  • S 1.498 cc - 160 bg - 6.173.383 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 6.750.143 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.601.910 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 8.047.530 TL

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Şubat 2026

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 14.531.519 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 15.774.162 TL

(Model Yılı: 2025)

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Şubat 2026

  • S 1.498 cc - 269 bg - 7.798.693 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 8.409.829 TL

(Model Yılı: 2025)

Land Rover Defender Fiyat Listesi Şubat 2026

Defender 110 - Benzin Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 14.923.804 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 15.748.837 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 18.309.879 TL 

Defender 110 - Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • OCTA 4.395 cc - 635 bg - 32.761.081 TL 

  • OCTA EDITION ONE 4.395 cc - 635 bg - 35.022.284 TL 

Defender 130 - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 19.591.059 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 23.013.421 TL

Defender 90 Hard Top - Dizel Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • S 2.997 cc - 200 bg - 7.687.052 TL

(Model Yılı: 2025)

