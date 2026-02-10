Land Rover Fiyat Listesi Şubat 2026! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Birleşik Krallık'ın otomotiv sektöründeki dev ismi Land Rover, Şubat ayına ait fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. SUV kategorisinin liderlerinden olan Range Rover ve markanın ikonik modelleri, hibrit teknolojisinin getirdiği yenilikçi tasarımlarla bu ay da enerjik bir başlangıç yaptı. Peki, Şubat ayında Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender'ın fiyatları ne oldu?

İşte, Land Rover Şubat ayı güncel fiyat listesi