Su Geçirmez Ayakkabı Modelleri Kar Suyu Geçirir mi?

24.11.2025 - 15:09

Kış mevsiminde özellikle kar ve yağmurla sık karşılaşıldığı için su geçirmez ayakkabı modelleri, ayakları kuru ve sıcak tutmak adına büyük önem taşır. Ancak pek çok kişi de bu tür ayakkabıların kar suyuna karşı dayanıklılığı konusunda tereddüt yaşar. Aslında bu sorunun cevabı oldukça basittir. Kaliteli bir su geçirmez ayakkabı, kar suyunu geçirmez. Ancak su geçirmezlik olabilmesi için ayakkabının dışı yüzeyinde gore-tex teknolojisinin kullanılması gerekir.

Gore-Tez dışarıdan suyun içeri girmesini engellerken içeriden ter buharının atılmasına yardımcı olur. Ancak bu dayanıklılık, ayakkabının dikiş kalitesi ve bakımıyla da yakından ilişkilidir. Uzun süreli kullanımda dikiş noktalarına nüfuz eden kir veya tuz, su yalıtımını zayıflatabilir. Bu nedenle de düzenli temizlik ve koruyucu sprey kullanımı su geçirmez özelliğin korunmasında etkili olacaktır.

Su Geçirmez Ayakkabı Seçiminde Hangi Hususlara Bakılmalı

Su geçirmez ayakkabı seçiminde teknik özellikler açısından bazı noktalara dikkat edilmelidir. Öncelikle ayakkabının malzeme yapısı kontrol edilmelidir. Deri, nubuk veya sentetik malzemelerin suya dayanıklı kaplama ile güçlendirilmiş olması gerekir. Taban yapısı da oldukça önemlidir. Kış koşullarında kaymaz, dişli tabanlı modeller tercih edilmelidir. 

Ayrıca ayakkabının iç astarı hem nefes alabilir hem de sıcak tutan bir yapıya sahip olmalıdır. Su geçirmezlik derecesi her modelde farklı olabilir. Bu sebeple de açıklamalarda yer alan waterproof ya da water-resistant ibarelerine dikkat edilmelidir. Aynı zamanda kullanım amacına göre doğru model seçmek de uzun ömürlü konfor sağlayacaktır. Günlük şehir kullanımı için hafif, esnek modeller idealken doğa yürüyüşleri veya zorlu hava koşulları için ise daha dayanıklı outdoor botlar tercih edilebilir.

Salomon Su Geçirmez Ayakkabıları ile Yüksek Performans Elde Etme Şansı

Salomon su geçirmez ayakkabı modelleri hem şehir hayatında yani günlük yaşam içerisinde hem de doğada yüksek performans sunabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yüksek teknolojili taban teknolojisi, ergonomik iç destek sistemi yanı sıra markanın fark yaratan gore-tex teknolojisi her bir Salomon modelinin yağmurda, çamurda ve karda bile konforlu bir yürüyüş deneyimi sunmasına imkân verir.

Salomon’un su geçirmez serileri arasında özellikle XA Pro 3D, X Ultra ve Speedcross gibi modellerle dikkat çeker. Çünkü bu modeller dayanıklılıkları yanında modern tasarımlarıyla da öne çıkar. Hafif yapılarına rağmen güçlü yer tutuşu ve hava dolaşımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunabilir. Su geçirmez ayakkabılarda şıklık, kalite ve dayanıklılık arıyorsanız salomon.com.tr sitesini ziyaret edebilir, markanın modellerini inceleyebilirsiniz.

