Su Geçirmez Ayakkabı Modelleri Kar Suyu Geçirir mi?

Kış mevsiminde özellikle kar ve yağmurla sık karşılaşıldığı için su geçirmez ayakkabı modelleri, ayakları kuru ve sıcak tutmak adına büyük önem taşır. Ancak pek çok kişi de bu tür ayakkabıların kar suyuna karşı dayanıklılığı konusunda tereddüt yaşar. Aslında bu sorunun cevabı oldukça basittir. Kaliteli bir su geçirmez ayakkabı, kar suyunu geçirmez. Ancak su geçirmezlik olabilmesi için ayakkabının dışı yüzeyinde gore-tex teknolojisinin kullanılması gerekir.

Gore-Tez dışarıdan suyun içeri girmesini engellerken içeriden ter buharının atılmasına yardımcı olur. Ancak bu dayanıklılık, ayakkabının dikiş kalitesi ve bakımıyla da yakından ilişkilidir. Uzun süreli kullanımda dikiş noktalarına nüfuz eden kir veya tuz, su yalıtımını zayıflatabilir. Bu nedenle de düzenli temizlik ve koruyucu sprey kullanımı su geçirmez özelliğin korunmasında etkili olacaktır.