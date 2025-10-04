Su Alışkanlıklarına Göre Sana En Çok Yakışan Spor Hangisi?
Günde ne kadar su içiyorsun? 2-3 bardak mı? Yoksa minimum 8 bardak mı? Sen bize su alışkanlığı ve gündelik yaşantını anlat, biz de sana hangi sporu yapman gerektiğini söyleyelim. Sonucunu yorumlara yazmayı ve günde de en az 8 bardak su içmeyi unutma. E hazırsan hadi başlayalım!
1. Su içmek için hatırlatıcı kullanıyor musun?
2. Genelde bunlardan hangisini yaparken su içmek aklına geliyor?
3. Bir yere giderken yanında su şişesi taşıyor musun?
4. Peki bir bardak suyu genelde nasıl içiyorsun?
5. Yaz aylarında daha fazla mı su tüketirsin?
6. Peki gazlı içeceklerle aran nasıl?
7. Su içmediğinde başının ağrıdığını hissediyor musun?
8. Son olarak su içme alışkanlığını tek bir kelimeyle anlatmanı istesek...
Kesinlikle basketbol!
Kesinlikle koşu!
Kesinlikle yoga!
Kesinlikle yüzme!
