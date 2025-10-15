Sporun Kaptan Olmak İçin Doğan Yıldızlarını Sosyal Medya Kullanıcıları Bir Kez Daha Andı

Sosyal medyada spor hesaplarının sorduğu sorular bazen akıma dönüşebiliyor. Bugün de 'mackolik' X hesabından bir tweet attı:

''Kaptan olmak için doğmuş' dediğiniz bir sporcu yazın'

Bu tweete spor severlerden cevap yağdı ve voleyboldan futbola çeşitli branşlardan kaptanları bir kez daha hatırladık.