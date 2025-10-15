Sporun Kaptan Olmak İçin Doğan Yıldızlarını Sosyal Medya Kullanıcıları Bir Kez Daha Andı
Sosyal medyada spor hesaplarının sorduğu sorular bazen akıma dönüşebiliyor. Bugün de 'mackolik' X hesabından bir tweet attı:
''Kaptan olmak için doğmuş' dediğiniz bir sporcu yazın'
Bu tweete spor severlerden cevap yağdı ve voleyboldan futbola çeşitli branşlardan kaptanları bir kez daha hatırladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şey bu tweetle başladı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
⬇️
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın