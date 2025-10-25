Sözleriyle Hayat Dersi Veren 12 Parça
Müzik dinlemek her zaman sadece ritme kapılmak değil, sözlerin anlamında da kaybolmak demek. Yani müzik eğlendirip kafa dağıtsa bile, bazı şarkılar sözleriyle hayat dersi verebilir. İşte öğüt niteliği taşıyan birbirinden anlamlı şarkılar. 👇
1. Pink Floyd - Wish You Were Here
2. John Lennon - Imagine
3. The Beatles - Let it Be
4. David Bowie - Heroes
5. Tracy Chapman - Fast Car
6. Steelheart - She’s Gone
7. U2 - I Still Haven’t Found What I’m Looking For
8. Bob Dylan - Blowin’ in the Wind
9. Queen - The Show Must Go On
10. Fleetwood Mac - Landslide
11. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence
12. R.E.M. - Everybody Hurts
