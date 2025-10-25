onedio
Sözleriyle Hayat Dersi Veren 12 Parça

İrem Coşkun
25.10.2025 - 20:06

Müzik dinlemek her zaman sadece ritme kapılmak değil, sözlerin anlamında da kaybolmak demek. Yani müzik eğlendirip kafa dağıtsa bile, bazı şarkılar sözleriyle hayat dersi verebilir. İşte öğüt niteliği taşıyan birbirinden anlamlı şarkılar. 👇

1. Pink Floyd - Wish You Were Here

2. John Lennon - Imagine

3. The Beatles - Let it Be

4. David Bowie - Heroes

5. Tracy Chapman - Fast Car

6. Steelheart - She’s Gone

7. U2 - I Still Haven’t Found What I’m Looking For

8. Bob Dylan - Blowin’ in the Wind

9. Queen - The Show Must Go On

10. Fleetwood Mac - Landslide

11. Simon & Garfunkel - The Sound of Silence

12. R.E.M. - Everybody Hurts

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
