Sorulara Cevap Vermedi: Şarkıcı Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in Gözaltındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü’nün ölümü sonrasında şüphelerin yoğunlaştığı kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşıyla birlikte İstanbul’da yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alınmıştı. Bavullarını bile hazırladığı belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi, yürütülen soruşturma kapsamında Yalova’ya getirildi. Gözaltındaki Tuğyan Ülkem Gülter, gazetecilerin yönelttiği sorulara ise cevap vermedi.
Şarkıcı Güllü’nün ölümü nedeniyle yürütülen soruşturmada dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.
Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltındaki görüntüleri 👇
