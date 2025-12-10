onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sorulara Cevap Vermedi: Şarkıcı Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in Gözaltındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı

Sorulara Cevap Vermedi: Şarkıcı Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in Gözaltındaki Görüntüleri Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2025 - 09:24

Arabesk müziğin simge isimlerinden Güllü’nün ölümü sonrasında şüphelerin yoğunlaştığı kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşıyla birlikte İstanbul’da yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı sırada gözaltına alınmıştı. Bavullarını bile hazırladığı belirtilen Tuğyan Ülkem Gülter ile birlikte gözaltına alınan 2 kişi, yürütülen soruşturma kapsamında Yalova’ya getirildi. Gözaltındaki Tuğyan Ülkem Gülter, gazetecilerin yönelttiği sorulara ise cevap vermedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkıcı Güllü’nün ölümü nedeniyle yürütülen soruşturmada dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Şarkıcı Güllü’nün ölümü nedeniyle yürütülen soruşturmada dün akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

Sahne adı “Güllü” olan Gül Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken gözaltına alındı. Evde bulunan 18 yaşındaki bir kız çocuğunun da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 kişi, soruşturmanın yürütüldüğü Yalova’ya götürüldü.

Tuğyan Ülkem Gülter’in gözaltındaki görüntüleri 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın