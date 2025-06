Sonunda Geldi! Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?

Banyo temizliği biraz sabır istiyor ama sonucu en çok tatmin eden yerlerden biri. Duş başlığını, sabunlukları, aynaları... Her yeri tek tek elden geçir. Banyoda kullandığın ürünleri kontrol et. Boş şişeleri at, kullanmadıklarını ayır. Bayrama özel kokulu bir oda spreyi ya da yeni bir banyo paspasıyla atmosferi değiştir.