Sonunda Geldi! Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?

Bayram yaklaşınca bir telaş sarar evi… Çocuklar tatlıyı düşler, büyükler “kim gelecek, kim kalacak” listesini yapar… Ama evin içinden gelen bir ses vardır: “Sen önce şu koltuk altını bir süpür bakalım.”

Evet, dostlar. Bayram temizliği öyle alelade bir temizlik değil. Bu başka bir seviye. Misafir odasına bile giriliyor, vitrindeki bardaklara bile el sürülüyor. Her köşenin pırıl pırıl olması, evin buram buram temizlik kokması gerekiyor. Ama gözünü korkutmasın, birlikte keyifle halledeceğiz.