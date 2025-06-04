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Sonunda Geldi! Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?

etiket Sonunda Geldi! Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
04.06.2025 - 12:31

Bayram yaklaşınca bir telaş sarar evi… Çocuklar tatlıyı düşler, büyükler “kim gelecek, kim kalacak” listesini yapar… Ama evin içinden gelen bir ses vardır: “Sen önce şu koltuk altını bir süpür bakalım.”

Evet, dostlar. Bayram temizliği öyle alelade bir temizlik değil. Bu başka bir seviye. Misafir odasına bile giriliyor, vitrindeki bardaklara bile el sürülüyor. Her köşenin pırıl pırıl olması, evin buram buram temizlik kokması gerekiyor. Ama gözünü korkutmasın, birlikte keyifle halledeceğiz.

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Önce bir liste yap!

İşe girişmeden önce otur ve bir plan yap. “Camlar silinecek, mutfak dolapları boşaltılacak, yatak altı süpürülecek...” Ne yapacağını bilirsen hem panik yaşamazsın hem de araya bir kahve molası sıkıştırmak kolaylaşır. Liste yapmak, kafandaki kaosu yatıştırır.

İlk durağımız: Camlar ve perdeler.

Şöyle bir pencereye yaklaş, güneş vurduğunda camda ne görüyorsun? Eğer cevap “parmak izleri, toz ve bir bardak çay lekesi” ise seni cam temizliği operasyonuna alalım. Evdeki en etkili cam temizleyici: sirke + su karışımı. Pamuk gibi bir bezle önce sileceksin, sonra güneş ışığı camdan içeri girdiğinde “vay be” diyeceksin. Hem evi ferahlatır hem de evin enerjisini bir anda yükseltir.

Perdeleri de indiriyoruz, görev büyük.

Perdeler genellikle “daha yeni yıkamıştık” diye geçiştirilen bir bölgedir ama bayram öncesi o iş affetmez. Makineye atacaksın, sonra mümkünse ütüleyeceksin. Çünkü “ütüsüz perde mi olurmuş!” diyecek o meşhur teyzeyi susturmak bizim elimizde.

Mutfak kısmı ise bir başka macera.

Mutfaktaki çekmecelere bir göz at. Kaşıkla piller, kürdanla jelibon yan yana mı? Hah, o zaman o çekmecelere bir el atma vakti gelmiş. Her şeyi çıkar, çekmece içini sil, sonra yerleştir. Kullanmadığın plastik parçaları da çöpe gönder. Düzgün bir çekmece sadece estetik değil, “kızım o tabaklar neredeydi?” sorusunun da kurtarıcısıdır.

Gelelim banyo temizliğine.

Banyo temizliği biraz sabır istiyor ama sonucu en çok tatmin eden yerlerden biri. Duş başlığını, sabunlukları, aynaları... Her yeri tek tek elden geçir. Banyoda kullandığın ürünleri kontrol et. Boş şişeleri at, kullanmadıklarını ayır. Bayrama özel kokulu bir oda spreyi ya da yeni bir banyo paspasıyla atmosferi değiştir.

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Sıra da oturma odası var!

Koltuk altı, halı arası… Kırıntı mı saklanır, eski fiş mi çıkar bilinmez! Eskiden sadece süpürgeyle uğraşırken, şimdi işimiz kolay: Philips AquaTrio 9000 ile aynı anda süpürme ve silme yapabiliyoruz. Özellikle koltuk altı gibi ulaşması zor yerlerde “üçü bir arada” temizlik yapmak büyük avantaj. Mop derdi yok, kovayla silme yok. Cihazı çalıştır, anında tertemiz yüzeyler elde et. Üstelik iz bırakmadan, tek seferde!

Temizliğinin en keyifli adımı: Balkon, teras temizliği...

Çünkü buraya minik bir masa atarsın, birkaç yastık koyarsın, bir anda en sevdiğin köşe olur. Saksılar elden geçer, kuru yapraklar temizlenir, belki yeni çiçekler eklenir. Küçük dokunuşlarla bayramda “oh ne güzel köşe” dedirtirsin.

Ev temizliği tamamlanmaya yaklaşırken yapacağın en keyifli şeylerden biri de dekoratif dokunuşlar.

Yeni kırlent kılıfları, açık renkli masa örtüleri, limonlu mumlar… Bunlar bayram ruhunu evin içine taşımanın kolay ama etkili yolları. Dekorasyon için servet harcamana gerek yok; bazen sadece yer değişikliği bile etkili olur. Koltukla sehpaları farklı bir açıya çevir, birkaç çerçeveyi yenile…

Bu işin ortasında müzik aç, dans et, kahveni al otur dinlen.

Kendini çok yormadan, evine de kendine de iyi davranarak yaparsan bu süreç hem daha kolay geçer, hem de daha kalıcı olur.

Ve ta-da! Artık hazırsın.

Evin mis gibi oldu, sen de haklı olarak bir Türk kahvesini sonuna kadar hak ettin. Üzerine bir de güzelce dinlenip bayram sabahına tatlı bir müzikle uyanırsan, değme keyfine.

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sabrina
sabrina
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