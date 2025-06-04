Sonunda Geldi! Bayram Temizliği Nedir, Nasıl Yapılır?
Bayram yaklaşınca bir telaş sarar evi… Çocuklar tatlıyı düşler, büyükler “kim gelecek, kim kalacak” listesini yapar… Ama evin içinden gelen bir ses vardır: “Sen önce şu koltuk altını bir süpür bakalım.”
Evet, dostlar. Bayram temizliği öyle alelade bir temizlik değil. Bu başka bir seviye. Misafir odasına bile giriliyor, vitrindeki bardaklara bile el sürülüyor. Her köşenin pırıl pırıl olması, evin buram buram temizlik kokması gerekiyor. Ama gözünü korkutmasın, birlikte keyifle halledeceğiz.
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Önce bir liste yap!
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İlk durağımız: Camlar ve perdeler.
Perdeleri de indiriyoruz, görev büyük.
Mutfak kısmı ise bir başka macera.
Gelelim banyo temizliğine.
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Sıra da oturma odası var!
Temizliğinin en keyifli adımı: Balkon, teras temizliği...
Ev temizliği tamamlanmaya yaklaşırken yapacağın en keyifli şeylerden biri de dekoratif dokunuşlar.
Bu işin ortasında müzik aç, dans et, kahveni al otur dinlen.
Ve ta-da! Artık hazırsın.
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