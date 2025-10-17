Kadınların Askere Alınmasından İlginç İsim Benzerliklerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 17 Ekim Cuma günü sosyal medyanın mizah gurmeleri en çok nelere gülmüş, en çok nelere etkileşim verilmiş?