Kadınların Askere Alınmasından İlginç İsim Benzerliklerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kadınların Askere Alınmasından İlginç İsim Benzerliklerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
17.10.2025 - 18:14

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 17 Ekim Cuma günü sosyal medyanın mizah gurmeleri en çok nelere gülmüş, en çok nelere etkileşim verilmiş?

Başlayalım!

twitter.com

Yanında hediye geldiyse?

twitter.com

Ufak bir hayal kırıklığı...

twitter.com

Paralel evren o.

twitter.com

Diş?

twitter.com
Bazı aydınlanmalar...

twitter.com

Neden böyle?

twitter.com

Okumuş insan tabii...

twitter.com

O piyano sesi...

twitter.com

Headway workbook

twitter.com
Kültürlenelim!

twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

twitter.com

