Açıklanamayan Isırıktan Altın Günü Kuralarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2025 - 18:10

X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın nabzı hızlı attı. Bakalım 16 Ekim Çarşamba günü sosyal medyanın mizah gurmeleri en çok nelere gülmüş, en çok nelere etkileşim verilmiş?

Başlıyoruz!
Görgülü adammış.
Soldaki miydi?
Bu tip şeyler yaşanabilir...
Bir de bu açıdan bakın...
Ortalamayı yükseltiyor.
Nasıl oldu o olay?
İçi kan ağlarken rastgele tuşlara basanlar...
En heyecanlı kura çekimi...
Sizce?
Kapatalım!
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
