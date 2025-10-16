onedio
Günlük Hayatta Karşılaştıkları Manzaralardan Mizah Çıkaran Twitter Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
16.10.2025 - 12:59

Mizah sadece dergide, ekranda, kaydırmalı videolarda değil, kimi zaman sokakta, hayatın içinde! Bu yüzden günlük hayatta yakaladıkları kareleri, olayları paylaşanlar hem çok seviliyor hem de etkileşim rekorları kırıyor. Bakalım son zamanlarda sokağın mizahında neler dönmüş? Kimler gözlem yeteneğini mizahi bir şekilde yorumlayarak etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Feriha mısın?

twitter.com

Görüntü gitmiş.

twitter.com

Mutlu olmuş.

twitter.com

Luxury life...

twitter.com
IKEA kumpiri bu.

twitter.com

👇

twitter.com

İyi ki varlar...

twitter.com

Uygunmuş.

twitter.com

Bu çocuktan olur!

twitter.com
Tirilyon?

twitter.com

👇

twitter.com

Bundan da!

twitter.com

Amaç neydi?

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

