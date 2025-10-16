Instagram Arşivlerini Göğsünü Gere Gere Açan X Kullanıcıları
İnsan anlık modaya uyan, ruh hali çeşitli faktörler tarafından kolayca etkilenen duygusal bir varlık. O yüzden anlık yaptığımız paylaşımları sonraki zamanlarda utançla hatırlayabiliyoruz. Dünyanın en popüler uygulamalarından Instagram uzun yıllardır hayatımızda. Haliyle arşivler de dolu ve eski. X'te bir kullanıcı geçmişte yaptığı bir paylaşımı mizahi bir dille paylaştı. Ardından başka paylaşımlar da geldi.
İlk paylaşım şöyleydi;
Arşiviyle gurur duyanlar da var...
Geçmişe gidenler de...
Bir de anketlere fazla güvenenler...
Genelde paylaşımlar futbol üzerine.
Bazen de mizah...
👇
👇
👇
👇
👇
