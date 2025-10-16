onedio
Instagram Arşivlerini Göğsünü Gere Gere Açan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2025 - 11:04

İnsan anlık modaya uyan, ruh hali çeşitli faktörler tarafından kolayca etkilenen duygusal bir varlık. O yüzden anlık yaptığımız paylaşımları sonraki zamanlarda utançla hatırlayabiliyoruz. Dünyanın en popüler uygulamalarından Instagram uzun yıllardır hayatımızda. Haliyle arşivler de dolu ve eski. X'te bir kullanıcı geçmişte yaptığı bir paylaşımı mizahi bir dille paylaştı. Ardından başka paylaşımlar da geldi.

İlk paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Arşiviyle gurur duyanlar da var...

twitter.com

Geçmişe gidenler de...

twitter.com

Bir de anketlere fazla güvenenler...

twitter.com

Genelde paylaşımlar futbol üzerine.

twitter.com
Bazen de mizah...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
