onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Kombi Açmama Rekorundan Minimalist Ecza Dolabına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kombi Açmama Rekorundan Minimalist Ecza Dolabına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
29.09.2025 - 18:11

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Havaların ani soğuması, anne babaların mistik yazışmaları derken her gün olduğu gibi bugün de akımlarıyla, şakalarıyla mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım Pazartesi günü hangi paylaşımlar öne çıkmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
twitter.com

Sıfır hakkında hiçbir bilgisi yok...

Sıfır hakkında hiçbir bilgisi yok...
twitter.com

Çok doğru!

Çok doğru!
twitter.com

Oldu mu?

Oldu mu?
twitter.com

👍

👍
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Epey minimalist...

Epey minimalist...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Tüh...

Tüh...
twitter.com

Önemli bir uyarı...

Önemli bir uyarı...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kafalar karışık.

Kafalar karışık.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın yine buralardayız 👋

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın