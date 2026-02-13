ŞOK'a Tchibo Kapsül Kahve Makinesi Geliyor! 14 Şubat 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

onedio
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.02.2026 - 16:29

ŞOK 14 - 17 Şubat 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 14 - 17 Şubat 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 399 TL

Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 399 TL

  • Hot Wheels Bahar Temalı Özel Seri Tekli Araba 129 TL

  • Oto Çekici 249 TL, Lüks Kepçe 119 TL 

  • Oyuncak ATV 199 TL 

  • Sürpriz Kristal Yumurta 50 TL 

  • Eliza Moda Bebek 399 TL 

  • Gokidy Kahve Makinesi 299 TL

  • Çamaşır Makinesi 349 TL

  • Mikser 299 TL 

  • Elektrikli Süpürge 399 TL

  • Oyuncak Karavan 299 TL 

  • Uçak Evim 349 TL 

  • Saklama Kutulu Oyun Hamur Seti 249 TL 

  • Boncuklu Takı Seti Çeşitleri 75 TL 

  • Soft Blast Nişancı Dart Atar 299 TL 

  • Tavla 449 TL 

  • Okey Takımı 599 TL 

  • Ahşap Satranç Takımı 249 TL 

  • Ahşap Blok Denge Oyunu 179 TL

S-Link Çok Fonksiyonlu Masa Lambası 799 TL

S-Link Çok Fonksiyonlu Masa Lambası 799 TL

  • Rooc Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 100 TL 

  • Keramika Çerezlik 39,95 TL 

  • 3'lü Gravürlü Su Bardak 175 TL 

  • 2'li Akcam Cam Çerezlik Seti 100 TL 

  • Akcam Cam Çerezlik 50 TL 

  • Yıldız Bambu Peçetelik 100 TL 

  • 970 cc Rakle Bambu Kapaklı Kavanoz 119 TL 

  • 630 cc Rakle Bambu Kapaklı Kavanoz 109 TL K

  • Keramika İnci Desenli Servis Tabağı 75 TL

  • Sinbo Yağlı Radyatör 1.899 TL

  • Sinbo Quartz Isıtıcı 499 TL 

  • Singer El Tipi Buharlı Düzleştirici 999 TL

  • 2'li Torima Wireless K9 Yaka Mikrofonu 349 TL 

  • Torima Leopar Desenli Kulaklık 399 TL 

  • Piranha TWS Oyuncu Kulaklık 429 TL 

  • Piranha Kablosuz Kulakiçi Kulaklık 399 TL 

  • Torima Wireless Karaoke Mikrofon 399 TL

  • 1+1 Işıklı Bilgisayar Hoparlörü 299 TL

Yaren Yavrulu Karyola 5.799 TL

Yaren Yavrulu Karyola 5.799 TL
  • Elmas Şifonyer 3.199 TL

Büyük Şubat İndirimlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Tefal X-Force Flex 14.80 Animal Şarjlı Dik Süpürge 16.499 TL

Tefal X-Force Flex 14.80 Animal Şarjlı Dik Süpürge 16.499 TL

  • Realme C55 128 GB 8.499 TL

  • Lenovo Bluetooth Kablosuz Kulaklık 599 TL

  • Tchibo Cafissimo Pure Plus Kapsül Kahve Makinesi 5.999 TL

  • Tefal Pure Pop Mavi Buharlı Düzleştirici Ütü 1.899 TL

  • Rowenta Compact Pro+ 2200 W Saç Kurutma Makinesi 1.699 TL

  • Remington Düzleştirici 2.099 TL

