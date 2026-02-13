onedio
BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 20 Şubat 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 20 Şubat 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.02.2026 - 09:01

20 Şubat 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Dijitsu 65'' QLED Google TV 23.900 TL

Dijitsu 65'' QLED Google TV 23.900 TL

  • TCL 32'' Full HD Qled Android TV 8.990 TL

  • Manin Taşınabilir Fotoğraf Yazıcısı 3.990 TL

  • Casper Via X45 Cep Telefonu 9.990 TL

  • Via M45 Cep Telefonu 6.990 TL

  • Via S40 Tablet 4.990 TL

  • Baseus ANC Kablosuz Tws Kulaklık 899 TL

  • Polosmart Karaoke Mikrofon 599 TL

  • Polosmart Akıllı Duvar Priz 399 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.900 TL

  • Siyah Turbo Cam Ankastre Set 9.500 TL

  • Philips Hibrit Tıraş Makinesi 999 TL

  • Sunny Led ışıklı Su Isıtıcı Kettle 549 TL

  • Kumtel Dijital Baskül 399 TL

  • Fakir Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 4.990 TL

  • Fakir Dikey Şarjlı Süpürge 6.250 TL

  • Fantom Kablolu Dikey Süpürge 1.890 TL

  • Arnica El Blender Set 1.690 TL

  • Polosmart Wag Maşası 799 TL

  • Otomatik Dönen Saç Maşası 1.250 TL

  • Erkek Kişisel Bakım Seti 349 TL

  • Sıfır Tıraş Makinesi 549 TL

Kelebek Kurutmalık 719 TL

Kelebek Kurutmalık 719 TL

  • Ütü Masası 879 TL

  • Silikon Spatula Seti 59 TL

  • Silikon Ölçülü Hamur Matı 99 TL

  • Şekilli Silikon Çikolata Kabı Çeşitleri 35 TL

  • Erzak Saklama Kabı 12 TL 

  • Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 35 TL

  • 12'li Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 279 TL

  • Sensörlü Çöp Kovası 599 TL

Bonera Çaydanlık 749 TL

Bonera Çaydanlık 749 TL

  • Çay Fincan Seti 279 TL

  • Krep Tava 329 TL

  • Sütlük 209 TL

  • Borcam Suffle Kabı Çeşitleri 65 TL

  • Tereyağ Bıçağı 145 TL

  • Desenli Salata Tabağı 139 TL

  • Desenli Porselen Pasta Tabağı 249 TL

Kadın Pijama Takımı 359 TL

Kadın Pijama Takımı 359 TL

  • Erkek Pijama Takımı 359 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 139 TL

  • Coco Paspas 149 TL

  • Banyo Paspas Seti 279 TL

  • Dijital Baskılı Halı 119 TL

  • Dikiş Seti 95 TL 

  • Dikiş İpi 79 TL

  • Namaz Elbisesi 249 TL

Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 990 TL

Uzaktan Kumandalı 1:24 Premium Araçlar 990 TL

  • Stick Fun Kutu Oyunu 279 TL

  • Tekli Oyun Hamuru 29 TL

  • Karanlıkta Parlayan Ay ve Yıldız 79 TL

  • Oyuncak Hamburger Tost Menü 139 TL

  • Oyuncak Dozer 195 TL

  • Çek Bırak Dönen Yarış Oyunu 229 TL

