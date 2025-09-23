onedio
article/comments
Soğuk Savaş'taki Espri Soruşturması: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Gözaltına Alındı

Soğuk Savaş'taki Espri Soruşturması: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
23.09.2025 - 14:22 Son Güncelleme: 23.09.2025 - 14:47

Youtube'da yayınlanan Soğuk Savaş Programında yapılan bir şaka sebebiyle haklarında soruşturma açılan Boğaç Soydemir ve Konuk Enes Akgündüz gözaltına alındı.

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz gözaltına alındı.

Youtube’da yayınlanan Soğuk Savaş programındaki bir şaka sebebiyle haklarında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılan programın sunucularından Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 

'Soğuk Savaş' programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Programın yayınlanmasından sonra tepkiler oluşmuş, Boğaç Soydemir de özür dilemişti.

'Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık.'

