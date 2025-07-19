Manifest’in Zeynep Oktay’ı Soğuk Savaş Programında Rapçilere Acımadı!

Manifest grubu müzik sektörüne giriş yapmasıyla birlikte kısa sürede kendini sevdirdi. Albüm çıkarmaları ve ardından da MANİFESTİVAL etkinliğiyle sevenleriyle buluşmaları derken kitlelerini hızla büyütmeye devam ediyorlar. Genç sanatçıların enerjisi ve uzun zaman sonra bir kadın müzik grubu kurulması epey konuşulmalarına etkendi. Şimdiyse YouTube’da popüler olan Soğuk Savaş programına katıldılar. Grup üyelerinden Zeynep Oktay’ın esprileri dikkat çekti. Gelin önce izleyelim!