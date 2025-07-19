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Manifest’in Zeynep Oktay’ı Soğuk Savaş Programında Rapçilere Acımadı!

Manifest’in Zeynep Oktay’ı Soğuk Savaş Programında Rapçilere Acımadı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.07.2025 - 11:37

Manifest grubu müzik sektörüne giriş yapmasıyla birlikte kısa sürede kendini sevdirdi. Albüm çıkarmaları ve ardından da MANİFESTİVAL etkinliğiyle sevenleriyle buluşmaları derken kitlelerini hızla büyütmeye devam ediyorlar. Genç sanatçıların enerjisi ve uzun zaman sonra bir kadın müzik grubu kurulması epey konuşulmalarına etkendi. Şimdiyse YouTube’da popüler olan Soğuk Savaş programına katıldılar. Grup üyelerinden Zeynep Oktay’ın esprileri dikkat çekti. Gelin önce izleyelim!

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İşte o anlar 👇

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Genç sanatçı için “rapçilere savaş açtı” yorumları geldi.

Genç sanatçı için “rapçilere savaş açtı” yorumları geldi.

Kadınları aşağılayan sözlere şarkılarda yer verilmesi uzun yılların tartışma konusu. Zeynep Oktay da yeni neslin popüler isimlerinden olarak konuya değinmeden edememişti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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