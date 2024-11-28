Soğuk Kış Aylarında Yatağın Altına Girip İzleyebileceğiniz Birbirinden Olağanüstü Filmler
Soğuk Kış Aylarında Yatağın Altına Girip İzleyebileceğiniz Birbirinden Olağanüstü Filmler
Merhabalar. Bir kış mevsimi daha geldi çattı. Haliyle herkes evlere kapandı. Kış soğuğu içimize içimize işlemeye başladı. Tabii kış demişken yılbaşı filmleri de tekrar ilgi görmeye başladı. Bu içerikte romantizmden tutun da aksiyona kadar kış aylarında izleyebileceğiniz bazı filmleri sizler için derledik. Ve hepsi bol bol kış manzaralı...
Soğuktan üşütmemenizi diler, iyi seyirler dileriz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Love Actually (2003)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. The Holiday (2006)
3. The Polar Express (2004)
4. Edward Scissorhands (1990)
5. Klaus (2019)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. The Family Stone (2005)
7. The Hateful Eight (2015)
8. Wind River (2017)
9. The Grand Budapest Hotel (2014)
10. Snowpiercer (2013)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın