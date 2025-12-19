onedio
Soğuk Havada İçinizi Isıtacak Yemekler: Airfryer ile Kolayca Hazırlayabileceğiniz 12 Sıcak Lezzet

Ecem Bekar
Ecem Bekar
19.12.2025 - 19:23

Kış aylarında dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun, mutfakta hazırlayacağınız sıcacık ve doyurucu bir lezzetle günü taçlandırmak gibisi yoktur. Özellikle Philips Çift Hazneli Airfryer'a sahipseniz, bu lezzetleri çok daha az yağ kullanarak ve hızla hazırlayabilirsiniz. 

İşte hem pratik hem de iç ısıtan, Philips Çift Hazneli Airfryer'ınızın gücünü kullanabileceğiniz 12 harika tarif önerisi:

Baharatlı Mini Köfteler ve Baharatlı Patatesler

Baharatlı Mini Köfteler ve Baharatlı Patatesler

Phillips Çift Hazneli Airfryer ile mutfakta zaman kazanırken lezzetten de ödün vermemek istiyorsan, bu tarif tam sana göre!

Malzemeler

Baharatlı Mini Köfteler 

  • 250 gr kıyma

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 dilim ekmek içi (ufalanmış)

  • 1 adet yumurta

  • Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

Baharatlı Patatesler 

  • 2 adet orta boy patates (küp küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1/2 çay kaşığı pul biber

  • 1/2 çay kaşığı kekik

  • Tuz (damak zevkinize göre)

Hazırlık

  • Kıyma, rendelenmiş soğan, ekmek içi, yumurta, tuz ve karabiberi güzelce karıştırın.

  • Karışımdan minik köfteler hazırlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın Hazne 1’ine dizin.

Baharatlı Patatesler:

  • Küp küp doğradığınız patatesleri zeytinyağı, pul biber, kekik ve tuz ile harmanlayın.

  • Küçük hazneye yerleştirin.

  • Senkronize pişirme modunu kullanarak, her iki hazneyi de 180°C sıcaklıkta 15-20 dakika boyunca pişirin.

  • Köfteler kızarana kadar, patatesler yumuşayıp altın rengini alana kadar pişmeye devam edecek.

Afiyet olsun!

Baharatlı Tavuk Kanatları ve Zeytinyağlı Kök Sebzeler

Baharatlı Tavuk Kanatları ve Zeytinyağlı Kök Sebzeler

Soğuk bir akşamda sıcak ve çıtır tavuk kanatları, yanında hafif ama iç ısıtan zeytinyağlı kök sebzeler… Bu ikili, Philips Çift Hazneli Airfryer ile çok hızlı ve pratik bir şekilde sofrada!

Malzemeler

Baharatlı Tavuk Kanatları İçin:

  • 10-12 adet tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası

  • Tuz, kırmızı biber, sarımsak tozu (damak zevkinize göre)

  • Az miktarda sıvı yağ

Zeytinyağlı Kök Sebzeler İçin:

  • 2 adet havuç (küp küp doğranmış)

  • 1 adet kereviz (küp küp doğranmış)

  • 1 adet tatlı patates (küp küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı taze biberiye

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz (damak zevkinize göre)

Hazırlık

  • Tavuk kanatlarını un, mısır nişastası, tuz, kırmızı biber, sarımsak tozu ve az miktarda sıvı yağ ile güzelce harmanlayın. Bu karışım, kanatların çıtır olmasına yardımcı olacaktır.

  • Kanatları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine tek kat halinde dizin. (Çift hazne avantajıyla daha fazla kanat pişirebilirsiniz!)

  • 200°C sıcaklıkta 20-25 dakika pişirin. Pişirme sırasında, her 10 dakikada bir kanatları karıştırarak veya ters çevirerek pişirin.

Zeytinyağlı Kök Sebzeler:

  • Havuç, kereviz ve tatlı patatesi küp küp doğrayın.

  • Zeytinyağı, biberiye, kekik ve tuz ile harmanlayın.

  • Hazneyi sebzelerle doldurun ve 180°C sıcaklıkta 15-20 dakika pişirin, sebzeler yumuşayıp hafifçe karamelize olana kadar pişirmeye devam edin. Özellikle tatlı patatesin karamelize olmuş tatlılığı, soğuk havalarda harika bir his yaratacak.

Tavuk kanatları çıtır çıtır, içi sulu ve baharatlı olurken, kök sebzeler sıcak, hafif karamelize olmuş ve tatlı bir şekilde seni bekliyor.

Lazanya ve Çıtır Brüksel Lahanası

Lazanya ve Çıtır Brüksel Lahanası

Hem ana yemek hem de yancı, aynı anda pişirilerek zaman kazanmanızı sağlayacak. 🍝🥦

Malzemeler

Lazanya 

  • Marketten alınmış lazanya

  • Rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı, üzerini serpmek için)

Parmesanlı Çıtır Brüksel Lahanası İçin

  • 200 gr brüksel lahanası (ikiye kesilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri (son 2 dakika için)

Hazırlık

  • Önceden hazırladığınız ya da satın aldığınız lazanya dilimini,  Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine sığacak şekilde kesin.

  • Üzerine biraz rendelenmiş kaşar peyniri serpin.

  • 170°C sıcaklıkta 15-20 dakika pişirin, peynir eriyip kenarları hafifçe kızarana kadar.

Parmesanlı Çıtır Brüksel Lahanası:

  • Brüksel lahanalarını ikiye bölün, zeytinyağı, tuz ve karabiber ile harmanlayın.

  • 190°C sıcaklıkta 10-12 dakika pişirin. Son 2 dakikada, üzerine rendelenmiş parmesan peyniri serpin ve peynirin erimesini sağlayın.

İçi Dolgulu Biberler ve Peynirli Ekmek Çubukları

İçi Dolgulu Biberler ve Peynirli Ekmek Çubukları

Soğuk havalarda sıcacık bir akşam yemeği için mükemmel bir kombinasyon!

Malzemeler

İçi Dolgulu Biberler 

  • 4 adet dolmalık biber

  • 200 gr kıyma (veya vejetaryen seçenek için pirinç ve peynir)

  • 1 küçük soğan (doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1/2 çay bardağı domates rendesi

  • Tuz, karabiber, pul biber (damak zevkinize göre)

Sarımsaklı Peynirli Ekmek Çubukları 

  • 1 adet baget ekmeği (dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı tereyağı (sarımsaklı)

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

Hazırlık

İçi Dolgulu Biberler:

  • Dolmalık biberlerin içini, kıyma, doğranmış soğan, sarımsak, domates rendesi ve baharatlarla hazırladığınız harçla doldurun.

  • Philips Çift Hazneli  Airfryer’ın büyük haznesine dizin.

  • 160°C sıcaklıkta 25-35 dakika pişirin, biberler pişip dışı hafifçe kızarana kadar.

Sarımsaklı Peynirli Ekmek Çubukları:

  • Dilimlenmiş baget ekmeğinin üzerine, sarımsaklı tereyağını sürün ve rendelenmiş mozzarella peyniri serpin.

  • 180°C sıcaklıkta 5-7 dakika pişirin, peynir eriyip ekmekler çıtır çıtır olana kadar.

Köfte ve Tereyağlı Mantar Sote

Köfte ve Tereyağlı Mantar Sote

Klasik bir Türk yemeği olan köfte ve mantar sote, Airfryer sayesinde daha hafif, pratik ve lezzetli bir hale geliyor.

Malzemeler

İri Kuru Köfteler 

  • 400 gr kıyma

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 dilim ekmek içi (ufalanmış)

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • Tuz, karabiber (damak zevkinize göre)

Tereyağlı Mantar Sote 

  • 200 gr kültür mantarı (dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Karabiber (damak zevkinize göre)

Hazırlık 

  • Kıyma, rendelenmiş soğan, ekmek içi, yumurta, kimyon ve baharatları karıştırarak köfte harcını hazırlayın.

  • Harcı iri boyutta şekillendirip, Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

  • 190°C sıcaklıkta 15-20 dakika pişirin. Köfteleri pişirirken, her tarafının eşit kızarması için bir kez ters çevirin.

  • Dilimlenmiş mantarları, tereyağı, sarımsak tozu ve karabiberle harmanlayın.

  • Küçük hazneye yerleştirin ve 180°C sıcaklıkta 8-10 dakika pişirin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Kekikli Somon Fileto ve Kuşkonmaz

Kekikli Somon Fileto ve Kuşkonmaz

Sağlıklı ve hafif bir balık yemeği arıyorsanız, bu tarif tam size göre!

Malzemeler

Kekikli Somon Fileto (Ana Yemek):

  • 2 adet somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Tuz, karabiber (damak zevkinize göre)

  • 1 tatlı kaşığı kekik (bolca)

Limonlu Kuşkonmaz (Yan Lezzet):

  • 200 gr kuşkonmaz (temizlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz (damak zevkinize göre)

  • Limon kabuğu rendesi (yarım limon)

Hazırlık 

  • Somon filetoların üzerine zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve kekik serpin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin.

  • 190°C sıcaklıkta 12-15 dakika pişirin. Pişirme süresinin sonunda balığın iç sıcaklığını kontrol edin; somon, içi sulu ve yumuşak kalmalıdır.

  • Kuşkonmazları temizleyip, zeytinyağı, tuz ve limon kabuğu rendesi ile harmanlayın.

  • 190°C sıcaklıkta 8-10 dakika pişirin. Kuşkonmazın çıtır kalması önemlidir, bu yüzden pişme süresine dikkat edin.

