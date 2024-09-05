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Şoför Durumu Fark Etti: Otobüslerin En Son Nereye Gittiği Merak Eden Genç Tüm Gününü Otobüste Geçirdi

Şoför Durumu Fark Etti: Otobüslerin En Son Nereye Gittiği Merak Eden Genç Tüm Gününü Otobüste Geçirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.09.2024 - 11:30

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Günlük yaşantımızda sıklıkla tükettiğimiz ürünler, ziyaret ettiğimiz mekanlar ya da alışkanlık haline getirdiğimiz rutinlerimiz hakkında detaylı bilgiye sahip olmamız her zaman mümkün olmayabilir. Bilgiye sahip olmak, hayatın her alanında bize güç verir ve daha sağlıklı, daha bilinçli bir yaşam sürmemizi sağlar. Her gün kullandığı otobüslerle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünen bir sosyal medya kullanıcısı harekete geçti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-APtr...
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Tüm hazırlığını yapıp yola çıkan genç, tüm gününü belediye otobüsünde geçirdi.

Tüm hazırlığını yapıp yola çıkan genç, tüm gününü belediye otobüsünde geçirdi.

Fakat şoför durumu farkedince planladığı yolculuğun sonunu göremedi.

Fakat şoför durumu farkedince planladığı yolculuğun sonunu göremedi.

İşte o video;

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