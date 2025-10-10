onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Socrates'e Konuk Olan Zeki Demirkubuz'dan Çok Samimi Beşiktaş ve Halı Saha Cevabı

Socrates'e Konuk Olan Zeki Demirkubuz'dan Çok Samimi Beşiktaş ve Halı Saha Cevabı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 00:18

Kader, Masumiyet, Hayat, C Blok, İtiraf, Üçüncü Sayfa gibi kült filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz, Socrates YouTube kanalında Erman Yaşar ve Mehmet Demirkol'un konuğu oldu. 

Zeki Demirkubuz sanat ve sporla iç içe geçmiş sohbette Atiba'yı Necip'i, Beşiktaş'ı ve halı sahayı bol bol andı. 

Erman Yaşar'ın bir sorusu üzerine de veciz bir sözle kapanış yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zeki Demirkubuz'un fanatik Beşiktaşlı olduğunu bilmeyen yoktur.

Zeki Demirkubuz'un fanatik Beşiktaşlı olduğunu bilmeyen yoktur.

Filminin gösterimi ya da başka bir sanatsal etkinlik olacaksa bile bunu Beşiktaş maçlarına göre ayarlayan Zeki Demirkubuz, aynı saatlerde halı saha maçı varsa da programını değiştirmiyor. 

Beşiktaş camiasının da yakından tanıdığı ve sevdiği Zeki Demirkubuz, Socrates YouTube kanalına konuk oldu.

"Hasta Beşiktaşlı" Zeki Demirkubuz yine Beşiktaşlıları mest edecek cevabı verdi.

"Hasta Beşiktaşlı" Zeki Demirkubuz yine Beşiktaşlıları mest edecek cevabı verdi.

Erman Yaşar'ın 'daha önce 'Beşiktaş beni temizliyor' diye bir sözünüz var, bu hala geçerli mi?' sorusuna Demirkubuz, Beşiktaş taraftarını mest edecek cevabı verdi. 

Demirkubuz, 'Ermancım temizlemese vallahi burada olamam. Beşiktaş ve birkaç iyi insan var; bir de halı saha. Bunlar bana ertesi sabaha uyanma isteği veriyor' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın