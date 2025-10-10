Socrates'e Konuk Olan Zeki Demirkubuz'dan Çok Samimi Beşiktaş ve Halı Saha Cevabı
Kader, Masumiyet, Hayat, C Blok, İtiraf, Üçüncü Sayfa gibi kült filmlerin yönetmeni Zeki Demirkubuz, Socrates YouTube kanalında Erman Yaşar ve Mehmet Demirkol'un konuğu oldu.
Zeki Demirkubuz sanat ve sporla iç içe geçmiş sohbette Atiba'yı Necip'i, Beşiktaş'ı ve halı sahayı bol bol andı.
Erman Yaşar'ın bir sorusu üzerine de veciz bir sözle kapanış yaptı.
Zeki Demirkubuz'un fanatik Beşiktaşlı olduğunu bilmeyen yoktur.
"Hasta Beşiktaşlı" Zeki Demirkubuz yine Beşiktaşlıları mest edecek cevabı verdi.
