Socrates'e Konuk Olan Zeki Demirkubuz'dan Çok Samimi Beşiktaş ve Halı Saha Cevabı

Filminin gösterimi ya da başka bir sanatsal etkinlik olacaksa bile bunu Beşiktaş maçlarına göre ayarlayan Zeki Demirkubuz, aynı saatlerde halı saha maçı varsa da programını değiştirmiyor.

Beşiktaş camiasının da yakından tanıdığı ve sevdiği Zeki Demirkubuz, Socrates YouTube kanalına konuk oldu.