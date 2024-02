Sinema Dünyasının Efsane Oyuncusu Al Pacino'nun İzleyicilerin Zihninde İz Bırakan En İyi 25 Rolünü Derledik

Hayır, 1988 tarihli Metallica albümü değil, 1979 tarihli aynı adlı mahkeme salonu draması. 'And Justice for All 'da Pacino, Baltimore'lu savunma avukatı Arthur Kirkland'ı canlandırıyor; Kirkland, Maryland adalet sistemini temizlemeye çalışan gerçek bir iyi adamdır ve aniden iğrenç bir suçla itham edilen iğrenç bir yargıcı (John Forsythe) savunmakla görevlendirilir. Eleştirel ve ticari açıdan, özellikle de keskin toplumsal yorumuyla büyük başarı kazanan '.And Justice for All', Pacino'ya Altın Küre ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin yanı sıra Valerie Curtin ve Barry Levinson'a da En İyi Özgün Senaryo adaylığı getirdi.