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Sinema Dünyasının Efsane Oyuncusu Al Pacino'nun İzleyicilerin Zihninde İz Bırakan En İyi 25 Rolünü Derledik

Sinema Dünyasının Efsane Oyuncusu Al Pacino'nun İzleyicilerin Zihninde İz Bırakan En İyi 25 Rolünü Derledik

dizi film
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 16:01

1. Does a Tiger Wear a Necktie (1969)

1. Does a Tiger Wear a Necktie (1969)

Al Pacino kariyeri boyunca pek çok ödül kazanmıştır; ancak ilk büyük adaylığını bir filmle değil, bir oyunla elde etmiştir. Don Petersen'in 1969 tarihli 'Does a Tiger Wear a Necktie' oyununda Bickham adında madde bağımlısı bir genci canlandıran Pacino, daha sonra En İyi Erkek Oyuncu dalında Tony Ödülü'ne aday gösterildi ve bu ödülü kazanmayı başarmıştı!

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2. The Godfather (1972)

2. The Godfather (1972)

Al Pacino'nun üçüncü film deneyimi tartışmasız en ünlü filmiydi: Francis Ford Coppola'nın 1972 yapımı mafya başyapıtı ' The Godfather 'da Vito Corleone'nin oğlu Michael'ı canlandırıyordu. O zamanlar tanınmayan aktör, stüdyo tarafından Robert Redford, Martin Sheen ve diğer büyük isimler tercih edildiği için neredeyse bu işi alamayacaktı ama Coppola Pacino'da ısrarı üzerine etti ve gerisi zaten malum. Pacino 1972 yapımı bu efsane film sayesinde en iyi erkek oyuncu dalında ilk Oscar adaylığını kazandı ve daha sonra 'The Godfather Part II' (1974) ve 'The Godfather Part III' filmlerinde Pacino rolünü yeniden canlandırarak Part II için bir Oscar ödülü daha kazandı.

3. Scarecrow (1973)

3. Scarecrow (1973)

' Scarecrow ' 1973 Cannes Film Festivali'nde büyük ödül kazandıktan sonra, ABD gişelerinde hemen düşüşe geçti. Yine de eleştirmenler, Gene Hackman ve Al Pacino'nun bir iş kurmak için ülkeyi baştan başa dolaşan iki serseriyi canlandırdığı bu yürek burkan dramı olumlu karşılamışlardı. Film o zamandan beri adeta bir efsaneye dönüşmüştür.

4. Serpico (1973)

4. Serpico (1973)

'The Godfather 'la (ve Gene Hackman'la birlikte oynadığı 1973 yapımı 'Scarecrow 'la) yakaladığı başarının ardından Pacino, Sidney Lumet'in cesur suç draması 'Serpico 'yla büyük bir başarıya daha imza attı. Peter Maas'ın biyografisinden uyarlanan film, polis memuru Frank Serpico'nun 12 yıl boyunca teşkilat içindeki yolsuzlukları ortaya çıkarmak için gösterdiği yüksek riskli gizli çabaları konu alıyor. Gişede büyük başarı kazanan film aynı zamanda iki Oscar adaylığı (Pacino'ya En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo) ve Pacino'ya bir galibiyet de dahil olmak üzere iki Altın Küre ödülü kazandırdı.

5. Dog Day Afternoon (1975)

5. Dog Day Afternoon (1975)

Kanunun diğer tarafına geçen Pacino'nun bir sonraki önemli rolü, ilk banka soygununu gerçekleştirmeye çalışan şanssız ve sıradan bir adam olan Sonny Wortzik'i canlandırmak olmuştur. Suç ortağı Sal Naturale (John Cazale) ile iş birliği yapan Sonny, beceriksiz bir suçlu olduğunu kanıtlasa bile, samimiyeti ve güvenilebilir doğasıyla, izleyicilerin desteğini kazanmıştır. Film uyarlaması için dramatize edilmiş olsa da konu John Wojtowicz'in 1972'de Brooklyn'deki bir bankayı soymasının gerçek hikayesine dayanıyordu. 'Dog Day Afternoon' En İyi Özgün Senaryo dalında Akademi Ödülü kazandı ve Pacino hem Oscar hem de Altın Küre'de selam aldı. Ne olursa olsun, Wojtowicz'in kendisi de Pacino'nun performansını övdü.

6. The Basic Training of Pavlo Hummel (1977)

6. The Basic Training of Pavlo Hummel (1977)

David Rabe'in 'Pavlo Hummel'in Temel Eğitimi' adlı oyunu 1971 yılında New York'taki The Public Theatre'da prömiyerini yaptı ve altı yıl sonra Broadway'e taşındı. Broadway'deki prömiyerinin ardından, başroldeki karakteri Al Pacino canlandırdı ve o yıl bu rolle Tony Ödülü kazandı. 'Pavlo Hummel'in Temel Eğitimi', sorunlu bir askerin kötü bir yetiştirilme tarzından Vietnam Savaşı'nın ön saflarına uzanan yolculuğunun öyküsüdür.

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7. Bobby Deerfield (1977)

7. Bobby Deerfield (1977)

Eleştirmenler 1977 yapımı romantik yarış draması 'Bobby Deerfield 'ı yerden yere vurdular ama suçun çoğu yönetmen Sidney Pollack ve senarist Alvin Sargent'a aitti. Ne de olsa Pacino, pervasız bir yarış arabası sürücüsü olan Deerfield rolünde sağlam bir performans sergiledi ve aktör beşinci Altın Küre adaylığını bile elde etti.

8. And Justice for All (1979)

8. And Justice for All (1979)

Hayır, 1988 tarihli Metallica albümü değil, 1979 tarihli aynı adlı mahkeme salonu draması. 'And Justice for All 'da Pacino, Baltimore'lu savunma avukatı Arthur Kirkland'ı canlandırıyor; Kirkland, Maryland adalet sistemini temizlemeye çalışan gerçek bir iyi adamdır ve aniden iğrenç bir suçla itham edilen iğrenç bir yargıcı (John Forsythe) savunmakla görevlendirilir. Eleştirel ve ticari açıdan, özellikle de keskin toplumsal yorumuyla büyük başarı kazanan '.And Justice for All', Pacino'ya Altın Küre ve Akademi Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin yanı sıra Valerie Curtin ve Barry Levinson'a da En İyi Özgün Senaryo adaylığı getirdi.

9. Scarface (1983)

9. Scarface (1983)

Yönetmen Brian De Palma, senarist Oliver Stone ve yapımcı Martin Bregman 1983 yapımı suç destanı 'Yaralı Yüz 'ü çekmek için bir araya geldiler, ancak 1932 yapımı aynı adlı gangster filmini yeniden çekme fikrini ilk ortaya atan Pacino oldu. Anlamsız şiddet, kanlı sahneler, aşırı uyuşturucu kullanımı ve tonlarca küfürle dolu 'Yaralı Yüz' başlangıçta eleştirmenler tarafından yerden yere vurulsa da eleştirmen Roger Ebert ve yönetmen Martin Scorsese gibi isimler filmin parlaklığını hemen fark etti. Altın Küre, Pacino'ya En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere 'Yaralı Yüz 'e üç adaylık vererek bunu fark etti ve uyuşturucu baronu Tony Montana'nın üç saatlik hikayesi o zamandan beri kült statüsüne ulaştı.

10. Sea of Love (1989)

10. Sea of Love (1989)

1985 yapımı tarihi film 'Revolution' gişede bomba etkisi yarattıktan sonra eleştirmenler tarafından başarısız bulundu ve Pacino'nun oyunculuğa dört yıl ara vermesine neden oldu.Gişede 110 milyon dolar kazanan ve Pacino'ya bir kez daha Altın Küre kazandıran bir neo-noir olan 'Sea of Love 'da başrol oynayarak büyük bir patlamayla geri döndü.Ellen Barkin, John Goodman ve Michael Rooker'ın da rol aldığı kaygan gerilim filminde Pacino, gazete ilanlarını kullanarak avını avlayan bir seri katilin izini sürmekle görevlendirilen sert içimli New York polisi Frank Keller'ı canlandırıyor.

11. Dick Tracy (1990)

11. Dick Tracy (1990)

Warren Beatty, 1930'ların aynı adlı çizgi romanından uyarlanan 1990 yapımı suç filmi 'Dick Tracy 'nin yapımcılığını, yönetmenliğini ve başrolünü üstlendi. Film genel olarak karışık bir tepkiyle karşılansa da pek çok eleştirmen ve hayran 'Dick Tracy 'yi görselliği, nostaljisi ve Al Pacino, Madonna, Dustin Hoffman, William Forsythe ve diğer pek çok büyük isimden oluşan yardımcı oyuncu kadrosuyla övdü. Film En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Makyaj ve En İyi Müzik dallarında Akademi Ödülleri kazanırken, Pacino da suç patronu Alphonse ' Big Boy' Caprice rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilmişti.

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12. Glengarry Glen Ross (1992)

12. Glengarry Glen Ross (1992)

Yapımcılar Jerry Tokofsky ve Stanley R. Zupnik, oyun yazarı David Mamet'e 1984 Pulitzer ödüllü oyunu 'Glengarry Glen Ross 'u uyarlama görevini verdiklerinde, Al Pacino, Jack Lemmon, Alan Arkin, Ed Harris, Kevin Spacey ve Alec Baldwin'den oluşan yıldız oyunculardan oluşan bir kadro kurdular. Pacino, savunmasız müşterilerini yatırım yapmaya ikna etmek için ayrıntılı satış konuşmaları yapan kurnaz bir emlakçı olan Richard Roma'yı canlandırdı.Her oyuncu etkileyici bir performans sergiledi ama en çok övgüyü alan Pacino oldu ve hem Oscar hem de Altın Küre ödüllerine aday gösterildi ki bu, filmin her iki ödül töreninde de kazandığı tek iki adaylık olarak tarihe geçti.

13. Scent of a Woman (1992)

13. Scent of a Woman (1992)

Pacino, görme engelli emekli Yarbay Frank Slade rolünü derinlemesine araştırıp hazırlık aşamasında görme engellilere yönelik çok sayıda hayır kurumuyla görüştü. Pacino'nun performansı ve Giovanni Arpino'nun 'Il buio e il miele' adlı İtalyan romanı ile Dino Risi'nin 1974 tarihli 'Profumo di donna' filminin senarist Bo Goldman tarafından mükemmel bir şekilde uyarlanması sayesinde, 'Scent of a Woman' gişede 134 milyon dolardan fazla hasılat yaparak Pacino'ya En İyi Erkek Oyuncu dalında ilk Akademi Ödülü'nü ve Altın Küre'de ikinci zaferini kazandırdı. Bu, aktörün bugüne kadar kazandığı tek Oscar ödülü olarak kaldı.

14. Carlito’s Way (1993)

14. Carlito’s Way (1993)

Carlito Brigante (Al Pacino), 30 yıllık hapis cezasının yalnızca beş yılını çektikten sonra, üçkağıtçı avukatı (Sean Penn) tarafından istismar edilen teknik bir sorun nedeniyle serbest bırakılınca, eski mahkûm dürüst olmaya, para biriktirmeye, Karayipler'de emekli olmaya ve eski yaşam tarzından uzak durmaya yemin eder. Ama Michael Corleone'nin 'Baba Bölüm III 'te dediği gibi: 'Tam kurtulduğumu sandığım anda, beni tekrar içeri çekerler. Yargıç Edwin Torres'in 'Carlito's Way' ve Pacino'yu yönetmen Brian De Palma ile yeniden bir araya getiren 'After Hours' romanlarından uyarlanan filmde Penelope Ann Miller, John Leguizamo ve Luis Guzmán da rol alıyor.

15. Heat (1995)

15. Heat (1995)

'Heat' Michael Mann tarafından zekice yazılmış, üretilmiş ve yönetilmiş sürükleyici bir suç filmi, ancak yaklaşık üç saatlik bu destansı film sadece Pacino ve Robert De Niro'nun yer aldığı ilk sahne için bile izlenmeye değer. Kısa bir sahne ve ikonik oyuncuların aslında tek yaptıkları bir fincan kahveyi paylaşmak, ama aynı zamanda gergin, derin ve ikili birbirlerini öldürene kadar durmayacaklarına söz veriyor.

16. Donnie Brasco (1997)

16. Donnie Brasco (1997)

'Serpico' gibi 1997 yapımı suç filmi 'Donnie Brasco' da gizli görevde olmayı konu alıyor, ancak bu kez Pacino kötü adamı oynuyor. Johnny Depp, 1970'lerde New York'un Bonanno suç ailesine sızmaya çalışan bir FBI ajanı olan filme adını veren karakteri canlandırırken, Pacino da yaşlanan tetikçi Lefty Ruggiero'yu canlandırıyor. Her iki karakter de aynı isimlere sahip gerçek kişilere dayanıyor. Eğlenceli ve zekice bir film olan 'Donnie Brasco' olumlu eleştiriler aldı ve Paul Attanasio'ya En İyi Uyarlama Senaryo dalında Oscar adaylığı getirdi.

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17. Any Given Sunday (1999)

17. Any Given Sunday (1999)

Oliver Stone'un yönettiği 'Any Given Sunday' eleştirmenleri ikiye bölmüştü ama Miami Sharks baş antrenörü Tony D'Amato'da (Pacino) tanıdık ve sevimli bir karakter bulan futbolseverler tarafından evrensel olarak beğenilmişti. Pacino, birçok kişiye göre kariyerinin son döneminde şampiyonluğa koşan tecrübeli koç rolüne tutku, ateş ve samimiyet kattı; filmin diğer oyuncuları Cameron Diaz, Jamie Foxx, Dennis Quaid, Aaron Eckhart ve LL Cool J de övgüden paylarını aldılar. Herhangi bir ödül alamamasına rağmen, 'Any Given Sunday' gişede 155 milyon dolar kazandı.

18. Insomnia (2002)

18. Insomnia (2002)

Christopher Nolan, 'Interstellar', 'Inception' ve Batman serisinden önce, Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank ve Maura Tierney'nin rol aldığı psikolojik gerilim filmi 'Insomnia 'yı yönetti. Pacino, bir cinayeti çözmek için Alaska'ya gönderilen Los Angeles Polis Departmanı memuru Dedektif William Dormer'ı canlandırıyor, ancak tipik Nolan tarzında, olay örgüsü kısa sürede bir dizi heyecan verici dönemece giriyor. 1997 yapımı aynı adlı Norveç filminden senarist Hillary Seitz tarafından ustalıkla uyarlanan 'Insomnia', oyuncu kadrosu, yönetmenliği ve sinematografisiyle övgü toplayarak hem eleştirel hem de finansal başarı elde etti.

19. Angels in America (2003)

19. Angels in America (2003)

Yönetmen Mike Nichols ve yazar Tony Kushner, Al Pacino, Meryl Streep, Patrick Wilson, Emma Thompson, Mary Louise-Parker, Justin Kirk, Jeffrey Wright ve Ben Shenkman'ın yardımlarıyla Pulitzer ve Tony ödüllü 'Angels in America' oyununu hayata geçirdi. Geleneksel bir film formatı için fazla büyük olan 'Angels in America' altı saatlik bir mini dizi olarak HBO'da yayınlandı ve 2003 yılının en çok izlenen TV filmi oldu. Bu dokunaklı drama hem Altın Küre'yi (yedi adaylık, beş galibiyet) hem de Emmy'yi (21 adaylık, 11 galibiyet) silip süpürdü ve Pacino ünlü Amerikalı avukat Roy Cohn'u canlandırdığı rolüyle her ikisinde de En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

20. The Merchant of Venice (2004 ve 2010)

20. The Merchant of Venice (2004 ve 2010)

Pacino, Shakespeare'in 'Venedik Taciri' oyununda Shylock rolünü ilk kez 2004 yılında Michael Radford'un yönettiği bir film versiyonunda üstlendi ve bu aynı zamanda 16. yüzyıl oyununun ilk uzun vadeli İngilizce film uyarlamasıydı. Pacino olumlu eleştiriler aldı ve aynı yıl Broadway'e taşınan ve Pacino'yu da beraberinde götüren Shakespeare in the Park'ın 2010 yapımında sahne rolünü tekrarladı. Bu rol Pacino'ya üçüncü Tony Ödülü adaylığını kazandırdı (ikincisi Başrolde En İyi Erkek Oyuncu dalında), ancak ilk kez kaybetti.

21. You Don’t Know Jack (2010)

21. You Don’t Know Jack (2010)

Pacino bir sonraki beğenilen rolünde gerçek hayattaki patolog ve ötenazi savunucusu Dr. Jack Kevorkian'ı canlandırdı. Barry Levinson'ın yönettiği ve Adam Mazer'ın yazdığı 'You Don't Know Jack 'te John Goodman, Susan Sarandon, Danny Huston ve Brenda Vaccaro da rol aldı ve 24 Nisan 2010'da HBO'da gösterime girdi. Pacino Altın Küre, SAG Ödülleri ve Emmy'de En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanırken, 'You Don't Know Jack' toplam 15 dalda Emmy'ye aday gösterildi.

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22. Phil Spector (2013)

22. Phil Spector (2013)

HBO filmleri ve gerçek insanları canlandırmak Pacino'nun ilgisini çekiyordu, bu yüzden David Mamet'in yazıp yönettiği bir HBO filminde Phil Spector'ı oynamak kolay bir karardı. Eski kayıt yapımcısının ilk cinayet davasına ve savunma avukatı Linda Kenney Baden (Mirren) ile ilişkisine odaklanan 2013 yapımı biyografik filmde Helen Mirren ve Jeffrey Tambor başrolleri paylaştı. 'Phil Spector' 10 Emmy adaylığı elde etti (Pacino'nun En İyi Erkek Oyuncu seçilmesi de dahil) ancak tek bir adaylık bile kazanamadı. Pacino ayrıca Altın Küre ve SAG adaylıklarında da mağlup oldu.

23. Danny Collins (2015)

23. Danny Collins (2015)

Dan Fogelman'ın ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu 'Danny Collins', yaşlanmakta olan bir rock yıldızının (Pacino) onlarca yıl kendine zarar verdikten sonra hayatını değiştirmeye çalışmasını konu alan ve büyük beğeni toplayan bir filmdi. Pacino rolüyle bir kez daha Altın Küre'ye uzanırken, usta oyuncuya Annette Bening, Jennifer Garner, Bobby Cannavale ve Christopher Plummer'dan oluşan güçlü bir yardımcı oyuncu kadrosu eşlik etti. 'Danny Collins' sadece sınırlı bir gösterime girdi ama yine de yaklaşık 11 milyon dolar kazandı.

24. The Irishman (2019)

24. The Irishman (2019)

Yaklaşık 50 yıl sürdü ama 2019'da Al Pacino nihayet Martin Scorsese'nin yönettiği bir filmde rol aldı. 'The Irishman' Pacino'yu, Charles Brandt'ın 2004 tarihli kurgusal olmayan kitabı 'I Heard You Paint Houses 'tan uyarlanan suç destanında da rol alan Robert De Niro ile yeniden bir araya getirdi. Pacino, eski Teamster başkanı Jimmy Hoffa'yı canlandırdı ve bu kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında bir Akademi Ödülü adaylığı daha aldı

25. Once Upon a Time... in Hollywood (2019)

25. Once Upon a Time... in Hollywood (2019)

DiCaprio ve Pitt gibi isimlerin başrolde yer aldığı 'Bir Zamanlar... Hollywood'da', Margot Robbie, Kurt Russell, Emile Hirsch, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Bruce Dern, merhum Luke Perry ve tabii ki Al Pacino gibi yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosuna sahip. DiCaprio'nun karakterinin reklamcısı Marvin Schwarz rolünde Pacino, Quentin Tarantino'nun 1960'ların Hollywood'unda geçen filme özellikle usta aktör için yazdığı rolde parlıyor (oysa Schwarz aslında gerçek bir reklamcı ve yapımcıydı).

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