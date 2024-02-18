Sinema Dünyasının Efsane Oyuncusu Al Pacino'nun İzleyicilerin Zihninde İz Bırakan En İyi 25 Rolünü Derledik
Sinema Dünyasının Efsane Oyuncusu Al Pacino'nun İzleyicilerin Zihninde İz Bırakan En İyi 25 Rolünü Derledik
1. Does a Tiger Wear a Necktie (1969)
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2. The Godfather (1972)
3. Scarecrow (1973)
4. Serpico (1973)
5. Dog Day Afternoon (1975)
6. The Basic Training of Pavlo Hummel (1977)
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7. Bobby Deerfield (1977)
8. And Justice for All (1979)
9. Scarface (1983)
10. Sea of Love (1989)
11. Dick Tracy (1990)
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12. Glengarry Glen Ross (1992)
13. Scent of a Woman (1992)
14. Carlito’s Way (1993)
15. Heat (1995)
16. Donnie Brasco (1997)
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17. Any Given Sunday (1999)
18. Insomnia (2002)
19. Angels in America (2003)
20. The Merchant of Venice (2004 ve 2010)
21. You Don’t Know Jack (2010)
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22. Phil Spector (2013)
23. Danny Collins (2015)
24. The Irishman (2019)
25. Once Upon a Time... in Hollywood (2019)
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