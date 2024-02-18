Sinema Dünyasının Efsane Oyuncusu Al Pacino'nun İzleyicilerin Zihninde İz Bırakan En İyi 25 Rolünü Derledik

Yönetmen Brian De Palma, senarist Oliver Stone ve yapımcı Martin Bregman 1983 yapımı suç destanı 'Yaralı Yüz 'ü çekmek için bir araya geldiler, ancak 1932 yapımı aynı adlı gangster filmini yeniden çekme fikrini ilk ortaya atan Pacino oldu. Anlamsız şiddet, kanlı sahneler, aşırı uyuşturucu kullanımı ve tonlarca küfürle dolu 'Yaralı Yüz' başlangıçta eleştirmenler tarafından yerden yere vurulsa da eleştirmen Roger Ebert ve yönetmen Martin Scorsese gibi isimler filmin parlaklığını hemen fark etti. Altın Küre, Pacino'ya En İyi Erkek Oyuncu da dahil olmak üzere 'Yaralı Yüz 'e üç adaylık vererek bunu fark etti ve uyuşturucu baronu Tony Montana'nın üç saatlik hikayesi o zamandan beri kült statüsüne ulaştı.