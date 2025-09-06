Sindirim Sisteminizi Daha Sağlıklı ve Düzenli Hale Getirecek 12 Alışkanlık

Öncelikle kızartmaları hayatınızdan çıkarın ya da çok nadir tüketin. Bunun yerine zeytinyağı, avokado ve fındık gibi sağlıklı yağlara yönelin. Bu yağlar, sindirimi yormaz ve bağırsak sağlığını destekler. Ancak sağlıklı yağ bile olsa, yanında bol su içmek sindirimi daha da kolaylaştırır.