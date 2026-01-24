onedio
Silinmeden Yetişin: 17-24 Ocak'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
24.01.2026 - 21:19

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz

Cem Yılmaz, Tarkan’ın konserine gidip sahnede birlikte eğlendikleri anları “40 yılda bir olan doğa olayı” notuyla paylaştı; iki dev ismin aynı sahnede buluşması sosyal medyada olay oldu.

Tarkan

Tarkan

Megastar Tarkan, art arda verdiği iki konserin ardından kendini koltuğa attı. Yorgun ama mutlu gülümsemesi eşliğinde “Koltukla aşk günüm” notunu düşen Tarkan, sahnede fırtına estiren enerjisinin ardından evde dinlenmeye çekildi.

Selin Yağcıoğlu

Selin Yağcıoğlu

Influencer Selin Yağcıoğlu, Galatasaray formasıyla verdiği çift pozunda Kerem Bürsin’le aşkını bir kez daha ilan etti. İkilinin maç kombini, hem sarı-kırmızılı taraftarların hem de magazin meraklılarının gözünden kaçmadı.

Gupse Özay

Gupse Özay

Gupse Özay’ın yüzünün rengârenk boyalarla kapladığı kare, takipçilerini kahkahaya boğdu. “Tatil kaç gün sürüyordu tam olarak?” diyerek tatil döneminde kızının bitmek bilmeyen enerjisinden dert yanan Gupse, çocuklu hayatın kaosunu gerçekçi bir paylaşımla gösterdi!

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Pınar Deniz son paylaşımlarıyla imaj tazeledi; uzun süredir alışık olduğumuz saçlarını kısacık kestirip hacimli, kaküllü bir modele geçti.

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş, oğlu Ali’yi kucakladığı son karesiyle takipçilerinin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Mabel Matiz

Mabel Matiz

Mabel Matiz, Tarkan’la yan yana poz verdiği kareye “Guys, here is the KING” notunu düşünce, iki güçlü sesin buluşması gündeme oturdu. Fotoğrafta ikilinin yüzündeki kocaman gülümseme yüzleri güldürdü.

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene, yakın arkadaşının doğum gününü kutladığı eğlenceli kareyle gündeme geldi. Arkadaşı, Yasemin’in yanaklarını sıktığı komik pozu “Hep böyle neşe ile” notuyla hikâyesine ekledi.

Hazal Kaya

Hazal Kaya

Hazal Kaya, Joy Awards sonrası Meryem Uzerli ile sohbet ettiği videoyu paylaşarak hayranlığını dile getirdi. “Ben de bu kadına bayılıyorum” sözleriyle Meryem’e olan sevgisini ilan etti.

Büşra Develi

Büşra Develi

Büşra Develi, Joy Awards kırmızı halı şıklığıyla nefes kesen isimler arasındaydı. Derin dekolteli, formunu kusursuz gösteren siyah elbisesi ve düz fönlü perçemli saçlarıyla sade bir görünüm tercih etti.

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı, Hazal Kaya’nın uyuduğu anları paylaştı. Yatağa serilmiş halde pozunu koyan Şükran, “Eveeeğt çocuğu uyuttum çok şükür, büst gibi uyudu… Bütün gün yaramazlık yaptı, yoruldu tabii” diyerek aslında Hazal Kaya’yı paylaştı.

