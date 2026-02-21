onedio
Silinmeden Yetişin: 14-21 Şubat'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 14-21 Şubat'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.02.2026 - 21:07

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Bora Cengiz

Bora Cengiz

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu, bir dönem yaşadığı ciddi sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendirmişti. Özel hayatıyla yeniden gündeme gelen oyuncu, kendisinden 12 yaş küçük Bora Cengiz ile yeni aşk karesi paylaştı.

Hande Erçel

Hande Erçel

Hande Erçel, köpeğiyle paylaştığı Sevgililer Günü hikayesine “My Boy, My Valentine” notunu düştü.

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene

Yasemin Ergene, kızı Emine Özilhan’ın 14’üncü yaş gününü hem sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül

Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu, oğlu Aziz Doğulu ve annesi Perihan Çıtlak ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

İbrahim Çelikkol

İbrahim Çelikkol

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, spor yaptığı anları paylaştı.

Gizem Karaca

Gizem Karaca

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile evlendikten sonra İzmir'in sakin bir ilçesine yerleşen güzel oyuncu Gizem Karaca kızı Leyla Yaz'ı paylaştı.

Mina Demirtaş

Mina Demirtaş

Kızıl Goncalar dizisindeki rolüyle adını geniş bir kitleye duyuran genç oyuncu Mina Demirtaş, 18. yaşını kutladı.

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş’ın eşi Zeynep Mayruk, minik oğulları Ali’nin yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Can Yaman

Can Yaman

Kariyerine İtalya'da devam eden Can Yaman spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan

Alişan

Ünlü şarkıcı Alişan, Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti.

