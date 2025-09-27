onedio
Şiir Gibi Bir Sesi Keşfedin: Laura Itandehui

Begüm
27.09.2025 - 20:03

Dinledikçe İspanyolca'yı ve melodileri seveceğiniz eşsiz bir ses keşfetmeye hazır mısınız? İşte karşınızda Laura Itandehui ve onun kendine aşık eden, ruhunuzu alıp bambaşka yerlere götüren mükemmel sesi. Dinledikçe mest oluyor, sakinleşiyor ve bu seste huzur buluyorsunuz...

1. El año que viene

2. Cuido tu recuerdo

3. Yo no necesito de mucho

4. Trataré

5. Ojalá me Olvides

6. Rodante Sesiones

7. Queriéndote en Silencio

8. Tal Vez

9. Mejor Ya No Regreses

10. La Distancia

11. Tu Mirada

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
