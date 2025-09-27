Şiir Gibi Bir Sesi Keşfedin: Laura Itandehui
Dinledikçe İspanyolca'yı ve melodileri seveceğiniz eşsiz bir ses keşfetmeye hazır mısınız? İşte karşınızda Laura Itandehui ve onun kendine aşık eden, ruhunuzu alıp bambaşka yerlere götüren mükemmel sesi. Dinledikçe mest oluyor, sakinleşiyor ve bu seste huzur buluyorsunuz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. El año que viene
2. Cuido tu recuerdo
3. Yo no necesito de mucho
4. Trataré
5. Ojalá me Olvides
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Rodante Sesiones
7. Queriéndote en Silencio
8. Tal Vez
9. Mejor Ya No Regreses
10. La Distancia
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Tu Mirada
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın