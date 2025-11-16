Sığınak Yönetmeliği Güncellenmişti: Olağanüstü Durumlarda Metro Tünellerinde Milyonlarca İnsan Kalabilecek

Demir yolu tünelleri ve makas yapılarının da gerektiğinde sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, 'Çift hatlı demir yolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil, özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz, iki M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş hacme sahiptir.' ifadesini kullandı.