Sığınak Yönetmeliği Güncellenmişti: Olağanüstü Durumlarda Metro Tünellerinde Milyonlarca İnsan Kalabilecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.11.2025 - 12:54

Türkiye’de geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikle sığınak yapımına hız verilmeye başlanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaş, afet gibi olağanüstü durumlarda Türkiye’deki metro tünellerinde toplam 1 milyon 374 bin kişinin barınabileceğini söyledi. Bakan ayrıca demir yolu tünellerinin iki M60 tankın geçişine uygun olduğunu ve bu tünellere F-16 savaş uçağının da sığabileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güncellenen yeni sığınak yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mevcut ulaştırma altyapılarının olağanüstü durumlarda güvenli barınma alanı olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Uraloğlu, 'Türkiye genelinde 687 kilometre uzunluğunda metro tüneli bulunuyor. Mevcut metro tünelleri olağanüstü durumlarda yaklaşık 1 milyon 374 bin kişiye acil barınma imkanı sağlayabilecek kapasiteye sahip. Sadece İstanbul'da 500 kilometreyi aşan metro tünelleri, güçlü birer sığınak altyapısı oluşturuyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Tank ve savaş uçaklarının yer alacağı genişlikte tüneller!

Demir yolu tünelleri ve makas yapılarının da gerektiğinde sığınma veya tahliye koridoru olarak kullanılabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, 'Çift hatlı demir yolu tünellerimiz de yalnızca lojistik taşımaları değil, özel durumlarda sığınma, barınma ve tahliye gibi amaçları da mümkün kılıyor. Faydalı genişliği 12,5 metre, yüksekliği 8 metre olan çift hatlı demir yolu tünellerimiz, iki M60 tankın yan yana geçişine imkan tanıyan, hatta bir F-16 uçağının sığabileceği kadar geniş hacme sahiptir.' ifadesini kullandı.

TÜRKSAT’a yeni veri merkezi yapılacak.

TÜRKSAT'ın Gölbaşı Yerleşkesi'ne yapılacak yeni veri merkezinin, Türkiye'nin dijital verileri için 'stratejik sığınak' görevi üstleneceğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

'Devlet ve kurum verileri, yedekli enerji ve iletişim altyapısıyla tam güvenlik altında saklanacak. Siber saldırı veya iletişim kesintisi yaşansa dahi sistemler, TÜRKSAT'ın kontrolünde bulunan güvenli ve kesintisiz altyapı üzerinde çalışmaya devam edecek. Böylece e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital devlet hizmetleri, en zor koşullarda bile kesintiye uğramadan sürdürülebilecek.'

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
