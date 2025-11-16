Sığınak Yönetmeliği Güncellenmişti: Olağanüstü Durumlarda Metro Tünellerinde Milyonlarca İnsan Kalabilecek
Türkiye’de geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yer alan yönetmelikle sığınak yapımına hız verilmeye başlanmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, savaş, afet gibi olağanüstü durumlarda Türkiye’deki metro tünellerinde toplam 1 milyon 374 bin kişinin barınabileceğini söyledi. Bakan ayrıca demir yolu tünellerinin iki M60 tankın geçişine uygun olduğunu ve bu tünellere F-16 savaş uçağının da sığabileceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güncellenen yeni sığınak yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tank ve savaş uçaklarının yer alacağı genişlikte tüneller!
