Bakan Murat Kurum Açıkladı: Sığınak Yönetmeliği Değişti, Binalara Sığınak Zorunluluğu Getirildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.11.2025 - 09:35

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sığınak yönetmeliğini güncelledi. Yeni düzenlemeyle 10’dan fazla ev olan apartmanlara, yatak sayısı 50’den fazla olan yurt ve otellere, stadyumlara sığınak zorunluluğu getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sığınak yönetmeliğini güncelledi.

Bakan Murat Kurum’un X’teki açıklamasına göre yeni yapılacak konutlarda, yurt, otel ve bakımevi gibi yataklı hizmet veren sağlık tesisleri ile sanayi ve imalat tesislerine sığınak yapım zorunluluğu getirildi.

Murat Kurum şu açıklamayı yaptı: “Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğimizle; millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz.”

Bağımsız bölüm sayısı 10’dan fazla konut, yatak sayısı 50’den fazla olan yurt, koğuş, otelle diğer konaklama tesisleri, yatak sayısı 25’ten fazla olan engelli, yaşlı, çocuk sürekli bakımevleri, yataklı sağlık tesislerinde sığınak yapılması zorunlu oldu. Ayrıca 2000 metrekareden fazla olan her türlü imalat ve sanayi tesislerinde de zorunluluk geçerli.

Resmi yapılarda 1000 metrekare ve üzeri olan tüm yapılarda da sığınak yapılacak.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
