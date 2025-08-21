onedio
Sıfır Derece Meridyeninin ve Ekvator'un Kesiştiği Yer Neresidir? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.08.2025 - 23:36

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yarışmacıya yöneltilen bir soru izleyicilerin de dikkatini çekti. Programda, 'Sıfır Derece Meridyeninin ve Ekvator'un Kesiştiği Yer Neresidir?' sorusu yöneltildi. Yarışmacının verdiği yanıt kadar, şıklara dair merak da ekran başındaki izleyicileri araştırmaya yöneltti.

Sıfır Derece Meridyeninin ve Ekvatorun Kesiştiği Yer Neresidir?

A- Atlas Okyanusu

B- Afrika

C- Hint Okyanusu

D- Asya

Cevap A, yani Atlas Okyanusu.

