Şeyma Subaşı'nın Kelle Paçayı Kolajen Çorbası Demesi, Akıllara 'Sunny Side Up'ı Getirdi
Sosyal medyada paylaşımlarına devam eden Şeyma Subaşı, kelle paça yediği anları paylaştı. Ancak kelle paçanın göründüğü fotoğrafa kolajen çorbası yazan Şeyma Subaşı, akıllara sahanda yumurtaya 'sunny side up' diyen Duygu Özaslan'ı getirdi.
Sosyal medya paylaşımlarında artık eskisi gibi olmayacağını dile getiren Şeyma Subaşı, daha çok dua ettiği ya da yemek yediği anları paylaşıyor.
Yediği kelle paçayı kolajen çorbası olarak paylaşan Şeyma Subaşı, bu kez de bu paylaşımıyla gündem oldu.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
