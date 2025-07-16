Sesleriyle Büyüleyen 11 Farklı Coğrafyadan Enstrümanlar

Tango’nun ruhu denince akla ilk gelen şey Bandoneon! Almanya kökenli olmasına rağmen Arjantin’e göç ettikten sonra adeta yeniden doğmuştur. Akordeona benzese de daha dramatik, daha melankolik bir ses sahip. Özellikle Buenos Aires sokaklarında yankılanan bu ses, aşkın, terk edilişin ve tutkunun müzikal ifadesi gibi oluyor. Bandoneon çalmak büyük bir ustalık ister çünkü hem buton sayısı hem de bastığınız yere göre çıkan sesin değişkenliği onu karmaşık ama duygusal yapar. Piazzolla’nın eserleriyle klasik müziğe de taşınmıştır. Bir tango gecesinde bu enstrümanı duyduğunuzda, müzikle sarhoş olmanız an meselesidir.