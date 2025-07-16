Sesleriyle Büyüleyen 11 Farklı Coğrafyadan Enstrümanlar
Müziğin dili yoktur derler ama her coğrafyanın bir kalp atışı, bir nefesi, bir iç çekişi vardır... Haliyle de her coğrafyanın kendine ve yapısına has enstrümanları bulunuyor. Hazırsanız, şimdi sizi dünyanın dört bir yanına alıp götürecek, kulaklarınızda iz bırakacak büyüleyici enstrümanlarla tanıştıralım!
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1. Erhu - Çin
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2. Kora - Batı Afrika (Mali, Senegal, Gambiya)
3. Duduk - Ermenistan
4. Handpan - İsviçre
5. Santur - İran
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6. Sape - Borneo (Malezya, Endonezya)
7. Koto - Japonya
8. Mbira - Zimbabve
9. Gayda - İskoçya
10. Sarangi - Hindistan
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11. Bandoneon - Arjantin
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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