Serin Havada Sabah Yürüyüşlerine Eşlik Edecek 13 Parça

Ceren Özer
25.11.2025 - 08:01

Sabahın erken saatlerinde hava serin, gökyüzü griye çalıyor ama şehrin henüz tam uyanmadığı o sessizlikte bir huzur var. Sıcak tutacak kıyafetler, kulaklıklar ve yavaş adımlarla yürüyüşe çıkmak için mükemmel bir zaman… 

Bu liste tam da o anlara eşlik etsin diye hazırlandı. Melankoliyle huzuru bir arada taşıyan, bir yandan içini ısıtırken bir yandan da mevsimin derinliğine uygun, düşüncelerine eşlik eden parçalar. 🌫️🎧

1. No Surprises - Radiohead

2. Arctic Monkeys - 505

3. sombr - back to friends

4. Lana Del Rey - Brooklyn Baby

5. Steve Lacy - Dark Red

6. Acıtır gibi severek - Can Ozan

7. Rainbow Kitten Surprise - It's Called: Freefall

8. Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşum

9. Selin & Dolu Kadehi Ters Tut - KARANLIĞIM SENDİN

10. Clairo - Sofia

11. The Fray - Look After You

12. adrianne lenker - forwards beckon rebound

13. i exist i exist i exist | flatsound

