Serin Havada Sabah Yürüyüşlerine Eşlik Edecek 13 Parça
Sabahın erken saatlerinde hava serin, gökyüzü griye çalıyor ama şehrin henüz tam uyanmadığı o sessizlikte bir huzur var. Sıcak tutacak kıyafetler, kulaklıklar ve yavaş adımlarla yürüyüşe çıkmak için mükemmel bir zaman…
Bu liste tam da o anlara eşlik etsin diye hazırlandı. Melankoliyle huzuru bir arada taşıyan, bir yandan içini ısıtırken bir yandan da mevsimin derinliğine uygun, düşüncelerine eşlik eden parçalar. 🌫️🎧
1. No Surprises - Radiohead
2. Arctic Monkeys - 505
3. sombr - back to friends
4. Lana Del Rey - Brooklyn Baby
5. Steve Lacy - Dark Red
6. Acıtır gibi severek - Can Ozan
7. Rainbow Kitten Surprise - It's Called: Freefall
8. Adamlar - Rüyalarda Buruşmuşum
9. Selin & Dolu Kadehi Ters Tut - KARANLIĞIM SENDİN
10. Clairo - Sofia
11. The Fray - Look After You
12. adrianne lenker - forwards beckon rebound
13. i exist i exist i exist | flatsound
