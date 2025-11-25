Serin Havada Sabah Yürüyüşlerine Eşlik Edecek 13 Parça

Sabahın erken saatlerinde hava serin, gökyüzü griye çalıyor ama şehrin henüz tam uyanmadığı o sessizlikte bir huzur var. Sıcak tutacak kıyafetler, kulaklıklar ve yavaş adımlarla yürüyüşe çıkmak için mükemmel bir zaman…

Bu liste tam da o anlara eşlik etsin diye hazırlandı. Melankoliyle huzuru bir arada taşıyan, bir yandan içini ısıtırken bir yandan da mevsimin derinliğine uygun, düşüncelerine eşlik eden parçalar. 🌫️🎧