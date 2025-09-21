Şerbo'da Pembe Ayrılığında Tuvalet İddiasından Lizge Cömert'in Role Girişine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
21 Eylül Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
1. Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.
2. Feyza Civelek'le ilgili iddiaların ardından goygoyseverler harekete geçti.
3. Uzak Şehir'in 2. sezona yaklaşık 14 reytingle başlaması, önceki sezonların da merak edilmesine neden oldu.
4. Goygoyseverler bu hafta da TV dünyasını mizahlarına alet ettiler.
5. Lizge Cömert'in Çarpıntı'daki sahnesi gündem olmuştu.
