article/comments
article/share
Şerbo'da Pembe Ayrılığında Tuvalet İddiasından Lizge Cömert'in Role Girişine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Şerbo'da Pembe Ayrılığında Tuvalet İddiasından Lizge Cömert'in Role Girişine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti
21.09.2025 - 22:37

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

21 Eylül Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

1. Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmasıyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Feyza Civelek'le ilgili iddia sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu iddialar tüm gün konuşuldu.

2. Feyza Civelek'le ilgili iddiaların ardından goygoyseverler harekete geçti.

Kızılcık Şerbeti izleyicileri yorumlarda buluştu. Feyza Civelek'in yalanladığı iddiaların ardından goygoyseverler pek çok yorum yaptı.

3. Uzak Şehir'in 2. sezona yaklaşık 14 reytingle başlaması, önceki sezonların da merak edilmesine neden oldu.

Uzak Şehir'in kırdığı rekorun ardından, son 7 yılın sezon açılış reytingleri açıklandı. Bakalım, birinci sırada hangi dizi yer almış?

4. Goygoyseverler bu hafta da TV dünyasını mizahlarına alet ettiler.

Birbirinden sevilen dizi ve programlar yine sosyal medyada konuşuldu. Goygoyseverler  yine kahkaha tufanı yaşattı.

5. Lizge Cömert'in Çarpıntı'daki sahnesi gündem olmuştu.

Ünlü oyuncunun 'yoruldum' diyerek isyan ettiği sahne geçen haftaya damga vurmuştu. O anların kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

