Senin Tarzın Ne: Peşinden Koşturmak mı, Koşmak mı?

Sen ilişkilerde tam bir kovalayansın! Birine gerçekten değer verdiğinde onu kazanmak için her şeyi yaparsın. Sevdiğin kişinin ilgisini kaybetmemek için çabalayan, aşkı için savaşan ve kolay pes etmeyen birisin. Karşındaki kişi kaçsa bile senin için bu bir engel değil, tam tersine daha da çekici hale gelir. Sabırlı ve inatçısın, ancak bazen bu inat seni fazla ısrarcı yapabilir. Bu tutkun seni unutulmaz bir partner yapıyor, ancak dikkatli olmalısın. Her zaman kovalayan tarafta olmak seni yorabilir ve bazen farkında olmadan kendini değersiz hissetmene neden olabilir. Bir şeyin peşinden ne kadar gittiğin değil, onun da sana aynı şekilde yaklaşması önemli. Unutma, gerçekten değerli bir ilişki, iki tarafın da eşit çaba gösterdiği bir ilişkidir. Aşkta bazen biraz geri çekilmek, karşındakinin de sana ulaşmasına fırsat vermek iyi olabilir. Kendini her zaman veren değil, aynı zamanda değer gören biri olarak konumlandırmalısın!