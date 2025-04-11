Senin Tarzın Ne: Peşinden Koşturmak mı, Koşmak mı?

Sen aşk oyunlarına pek bulaşmayan, her şeyi akışına bırakan birisin! İnsanlar seni nasıl görüyorsa öylesin; ne fazla çabalayan ne de fazla kaçan biri olmaktan hoşlanıyorsun. Birini sevdiğinde peşinden gitmek yerine onun da seni doğal olarak seçmesini beklersin. Eğer biri kaçarsa, onu kovalamazsın; biri sana fazla ilgi gösterirse de hemen bağlanmazsın. Bu rahat tavrın bazıları için çekici olabilir, çünkü sen asla baskı yapmayan, insanları olduğu gibi kabul eden birisin. Ancak bazen bu umursamazlık seni uzak ve soğuk gösterebilir. Eğer gerçekten bir şeyin senin için değerli olduğunu hissediyorsan, biraz daha çaba göstermekten korkma. İnsanlar bazen sevilmek ve ilgi görmek ister; her şeyin kendiliğinden olmasını beklemek her zaman işe yaramayabilir. Aşkta daha aktif olmak ve biraz daha cesur hareket etmek seni çok daha mutlu edebilir. Unutma, aşk sadece beklemek değil, bazen harekete geçmekle de ilgilidir!