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Senin Tarzın Ne: Peşinden Koşturmak mı, Koşmak mı?

Senin Tarzın Ne: Peşinden Koşturmak mı, Koşmak mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
11.04.2025 - 16:01

İlişkilerde hep bir denge vardır. Bazen birini elde etmek için çabalayan oluruz, bazen ise ilginin üzerimize yoğunlaşmasını keyifle izleriz. Peki, sen hangi taraftasın? Sürekli ilgi bekleyen, kaçan bir ruh musun, yoksa tutkuyla sevdiğinin peşinden giden bir kovalayan mı? Bu test, senin ilişki dinamiklerinde hangi rolde olduğunu ve bunun neden böyle olduğunu anlamana yardımcı olacak. Bakalım, aşk oyunlarında gerçekten hangi tarafta duruyorsun? 

Haydi, teste başla ve gerçeği öğren!

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1. Hoşlandığın biri sana mesaj atmayı bıraktığında ne yaparsın?

2. Aşkta en büyük korkun nedir?

3. Birisi sana çok fazla ilgi gösterdiğinde nasıl hissedersin?

4. Bir ilişkide en önemli şey nedir?

5. Biriyle yeni tanıştığında genellikle nasıl davranırsın?

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6. Aşkta stratejik misin, yoksa doğal mı hareket edersin?

7. Hoşlandığın kişi başka biriyle ilgilenmeye başlarsa ne yaparsın?

8. İlişkilerinde genellikle hangi taraf oluyorsun?

9. Birine açılmadan önce ne yaparsın?

10. İlişkinin başında nasıl davranırsın?

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Kaçan: Ulaşılmaz ve Gizemli!

Sen ilişkilerde kaçan taraftasın! Ulaşılmaz olmak, gizemli kalmak ve peşinden koşturmak senin doğanda var. İnsanların ilgisini çekmek konusunda doğal bir yeteneğin var ve çoğu zaman bunu bilinçli yapmasan bile farkında olmadan oynuyorsun. Seni elde etmek kolay değil, çünkü birine bağlanmak ve tamamen teslim olmak senin için korkutucu olabilir. Bu yüzden genellikle önce kendini geri çeker, karşı tarafın gerçekten ne kadar çaba göstereceğini görmek istersin. Bu tavrın seni çekici ve merak uyandırıcı kılıyor, ancak fazla kaçarsan gerçek bir bağ kurmakta zorlanabilirsin. İnsanlar bir süre sonra senin ilgisiz olduğunu düşünebilir ve senden vazgeçebilir. Eğer gerçekten değer verdiğin birisi varsa, duvarlarını biraz olsun indirmeye çalışmalısın. Sevgi, sadece kaçmak ve kovalamaktan ibaret değil; bazen gerçekten teslim olmak da güzeldir. Unutma, her zaman kaçarsan, sonunda kimse peşinden gelmeyebilir. Dengeli olmak her şeyden önemli!

Kovalayan: Tutkulu ve Kararlı!

Sen ilişkilerde tam bir kovalayansın! Birine gerçekten değer verdiğinde onu kazanmak için her şeyi yaparsın. Sevdiğin kişinin ilgisini kaybetmemek için çabalayan, aşkı için savaşan ve kolay pes etmeyen birisin. Karşındaki kişi kaçsa bile senin için bu bir engel değil, tam tersine daha da çekici hale gelir. Sabırlı ve inatçısın, ancak bazen bu inat seni fazla ısrarcı yapabilir. Bu tutkun seni unutulmaz bir partner yapıyor, ancak dikkatli olmalısın. Her zaman kovalayan tarafta olmak seni yorabilir ve bazen farkında olmadan kendini değersiz hissetmene neden olabilir. Bir şeyin peşinden ne kadar gittiğin değil, onun da sana aynı şekilde yaklaşması önemli. Unutma, gerçekten değerli bir ilişki, iki tarafın da eşit çaba gösterdiği bir ilişkidir. Aşkta bazen biraz geri çekilmek, karşındakinin de sana ulaşmasına fırsat vermek iyi olabilir. Kendini her zaman veren değil, aynı zamanda değer gören biri olarak konumlandırmalısın!

Kaçan ve Kovalayan Arasında Dengeli!

Sen tam bir denge ustasısın! Bazen kaçan, bazen kovalayan olmayı biliyorsun ve bu seni ilişkilerde oldukça etkileyici bir hale getiriyor. Karşındaki insanın enerjisini okuyabiliyor, duruma göre hareket edebiliyorsun. Eğer biri çok fazla ilgisini gösterirse, sen biraz geri çekilip onun heyecanını canlı tutuyorsun. Eğer biri uzaklaşıyorsa, sen stratejik bir şekilde ona ulaşmanın yollarını buluyorsun. Bu dengen, seni birçok insan için vazgeçilmez yapıyor çünkü ne fazla ulaşılamaz ne de fazla ısrarcısın. Ancak dikkat etmen gereken bir şey var: Fazla hesapçı olmak bazen ilişkileri mekanik hale getirebilir. Gerçek duyguların peşinden gitmekten korkma! Strateji yapmak güzel ama bazen kalbinin sesini dinlemek ve anı yaşamak çok daha değerli olabilir. Sen aşkta dengeyi en iyi kuranlardan birisin, ama arada bir kontrolü bırakmayı da öğrenmelisin. Bazen en güzel şeyler, plansız bir şekilde gelir!

Ne Kaçan Ne Kovalayan: Umursamaz ve Rahat!

Sen aşk oyunlarına pek bulaşmayan, her şeyi akışına bırakan birisin! İnsanlar seni nasıl görüyorsa öylesin; ne fazla çabalayan ne de fazla kaçan biri olmaktan hoşlanıyorsun. Birini sevdiğinde peşinden gitmek yerine onun da seni doğal olarak seçmesini beklersin. Eğer biri kaçarsa, onu kovalamazsın; biri sana fazla ilgi gösterirse de hemen bağlanmazsın. Bu rahat tavrın bazıları için çekici olabilir, çünkü sen asla baskı yapmayan, insanları olduğu gibi kabul eden birisin. Ancak bazen bu umursamazlık seni uzak ve soğuk gösterebilir. Eğer gerçekten bir şeyin senin için değerli olduğunu hissediyorsan, biraz daha çaba göstermekten korkma. İnsanlar bazen sevilmek ve ilgi görmek ister; her şeyin kendiliğinden olmasını beklemek her zaman işe yaramayabilir. Aşkta daha aktif olmak ve biraz daha cesur hareket etmek seni çok daha mutlu edebilir. Unutma, aşk sadece beklemek değil, bazen harekete geçmekle de ilgilidir!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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maestro__

Aşk sınırsız yaşanır kaçmak kovalamakta neymiş?

cansu ersan

Kaçan: Ulaşılmaz ve Gizemli!