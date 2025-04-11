Senin Tarzın Ne: Peşinden Koşturmak mı, Koşmak mı?
İlişkilerde hep bir denge vardır. Bazen birini elde etmek için çabalayan oluruz, bazen ise ilginin üzerimize yoğunlaşmasını keyifle izleriz. Peki, sen hangi taraftasın? Sürekli ilgi bekleyen, kaçan bir ruh musun, yoksa tutkuyla sevdiğinin peşinden giden bir kovalayan mı? Bu test, senin ilişki dinamiklerinde hangi rolde olduğunu ve bunun neden böyle olduğunu anlamana yardımcı olacak. Bakalım, aşk oyunlarında gerçekten hangi tarafta duruyorsun?
Haydi, teste başla ve gerçeği öğren!
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1. Hoşlandığın biri sana mesaj atmayı bıraktığında ne yaparsın?
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2. Aşkta en büyük korkun nedir?
3. Birisi sana çok fazla ilgi gösterdiğinde nasıl hissedersin?
4. Bir ilişkide en önemli şey nedir?
5. Biriyle yeni tanıştığında genellikle nasıl davranırsın?
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6. Aşkta stratejik misin, yoksa doğal mı hareket edersin?
7. Hoşlandığın kişi başka biriyle ilgilenmeye başlarsa ne yaparsın?
8. İlişkilerinde genellikle hangi taraf oluyorsun?
9. Birine açılmadan önce ne yaparsın?
10. İlişkinin başında nasıl davranırsın?
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Aşk sınırsız yaşanır kaçmak kovalamakta neymiş?
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