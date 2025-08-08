Senin Ruhuna İyi Gelecek Koku Hangisi?
Gün içinde durduk yere bir anda modun düşüyor, enerjin tükeniyor mu? Ya da bazen hiçbir sebep yokken burnuna tanıdık bir koku geldiğinde mutlu oluyor musun? Koku duyusu hafızanın gizli kapılarını açar, ruh halini değiştirir ve seni hiç ummadığın duygulara sürükleyebilir. Peki senin enerjini yükseltecek, içini huzurla dolduracak o koku hangisi? Cevabı bu testle öğreniyoruz! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Peki, hangi ortam seni dinlendirir?
3. Güzel bir çay içmek istedin, hangisini seçersin?
4. Stresli bir gün geçirdin, rahatlamak için hangisini tercih edersin?
5. Peki bir parfüm alacağın zaman ilk dikkat ettiğin şey nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu klasik kokulardan hangisini içine çekmek istersin?
7. Senin stresle başa çıkma yöntemin hangisi?
8. Son olarak, "Tam bana göre!" diyeceğin tatlı hangisi?
Tarçın ve baharatlı kokular!
Doğal ve otsu kokular!
Meyveli, ferah kokular!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın