Senin Ruhuna İyi Gelecek Koku Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.08.2025 - 10:31

Gün içinde durduk yere bir anda modun düşüyor, enerjin tükeniyor mu? Ya da bazen hiçbir sebep yokken burnuna tanıdık bir koku geldiğinde mutlu oluyor musun? Koku duyusu hafızanın gizli kapılarını açar, ruh halini değiştirir ve seni hiç ummadığın duygulara sürükleyebilir. Peki senin enerjini yükseltecek, içini huzurla dolduracak o koku hangisi? Cevabı bu testle öğreniyoruz! 👇

1. Sabah uyandığında ilk olarak ne yaparsın?

2. Peki, hangi ortam seni dinlendirir?

3. Güzel bir çay içmek istedin, hangisini seçersin?

4. Stresli bir gün geçirdin, rahatlamak için hangisini tercih edersin?

5. Peki bir parfüm alacağın zaman ilk dikkat ettiğin şey nedir?

6. Bu klasik kokulardan hangisini içine çekmek istersin?

7. Senin stresle başa çıkma yöntemin hangisi?

8. Son olarak, "Tam bana göre!" diyeceğin tatlı hangisi?

Tarçın ve baharatlı kokular!

Senin ruhuna ve enerjine en iyi gelecek olan, hafif baharatlı kokular. Tarçın ya da karanfil kokusu, sana her şeyin yolunda olduğunu hissettirecek! Bu kokular, senin nostaljik ruhunla da uyumlu! Tarçın aromalı bir mum veya oda parfümü, bulunduğun atmosferin havasını anında değiştirebilir! Yorgun ve dinlenmeye ihtiyaç duyduğun zamanlarda, sana iyi gelecek bu kokuların ne kadar işe yaradığını göreceksin. Ruhunu şımartmak ve içindeki tutkuyu hatırlamak istediğinde bu yoğun v sıcak kokular senin sığınağın olacak!

Doğal ve otsu kokular!

Sen doğayla bütünleşmişsin resmen. Doğanın her yanını hayatına dahil etmek istiyorsun çünkü sana neyin iyi geleceğini biliyorsun. O halde bulunduğun ortamlarda lavanta, biberiye ya da çam gibi kokulara mutlaka yer vermelisin. Zihnini boşaltmak ve rahatlamak için bu doğal kokular tam sana göre! Çünkü senin asıl aradığın şey karmaşadan uzak, saf bir dinginlik... Toprakla temas, hafif bir rüzgar, dalga sesleri sana çok iyi geliyor. Bu nedenle doğal kokular kendini keşfetmeni sağlayabilir!

Meyveli, ferah kokular!

Sendeki enerji kimsede yok! Her mevsim içinde bahar yaşıyor gibisin. Neşenle ortama ışık saçsan da zaman zaman yorgunluğunu gizleyemiyorsun. Böyle hissettiğin anlarda; limon, portakal çiçeği ya da bergamot gibi kokular sana iyi gelebilir. Bu kokular sana yeniden başlamayı veya sakin kalmayı hatırlatır ve senin ruhunu tazeler! Enerjik ve güler yüzlü olmak kolay değil bu yüzden bu enerjini hep beslemelisin. Ferah kokular seni sadece rahatlatmaz aynı zamanda motive eder, seni harekete geçirir!

