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Senin Hayattaki Amacın Ne?

Senin Hayattaki Amacın Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
27.07.2025 - 10:42

Hayat bazen bir koşuşturma gibi gelse de hepimizin içinde yanıtını aradığı bir soru vardır. Peki senin için o soru ne? Sen bu hayatta ne için yaşıyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Küçükken hayal ettiğin meslek hangisine daha yakındı?

4. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyor, ilk tepkin ne olur?

5. Günlük hayatta seni en çok ne yorar?

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6. İnsanların seni nasıl tanımlamasını isterdin?

7. Zamanın olsaydı en çok hangisini yapmak isterdin?

8. Hayattaki önceliğin ne?

9. Hangisi seni daha çok heyecanlandırır?

10. Bir grup içinde hangi rol sana daha yakın?

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Senin hayattaki amacın yeni şeyler yaratmak!

Hayatının anlamı ve amacı, içindeki kıpır kıpır yaratıcılığı dış dünyaya aktarmak. Yazmak, çizmek, tasarlamak, hayal etmek... Senin için bu aktiviteler birer yaşam biçimi. Kendini ifade etmek için kullandığın bu yollar, senin enerjini ve yaratıcılığını dış dünyaya yansıtıyor. Üretmekten keyif alıyorsun, hatta üretmeden duramıyorsun bile. Hayat senin için bir tuval, her günü çeşitli renklerle boyamak senin işin. Her yeni gün, yeni bir fırsat, yeni bir başlangıç. Her sabah uyandığında, yeni bir günün daha başladığını ve bu yeni günün tuvaline hangi renklerle dokunuş yapacağını düşünüyorsun. Her gün yeni bir eser yaratıyor ve bu eserlerle dünyaya ilham veriyorsun. İlham kaynağı olmak, senin için sadece bir hobi ya da meslek değil, bir yaşam tarzı. İlhamını paylaşmak ve başkalarına ilham vermek, senin yaşam amacın. İlhamını paylaşmaya ve dünyayı renklendirmeye devam et!

Senin hayattaki amacın insanların hayatına dokunmak!

Senin varlığın, hayatlarına dokunduğun insanlar için bir umut ışığı oluyor. Duygusal derinliğin ve hassasiyetin, etrafında olup bitene karşı gösterdiğin anlayış ve şefkat, seni adeta bir kalp doktoruna dönüştürüyor. Her bir kelimen, her bir hareketin, insanların iç dünyalarında derin izler bırakıyor. Seninle geçirilen her an, insanların hayatında unutulmaz bir iz bırakıyor. Empati yeteneğin, insanların seninle paylaştıkları her duyguyu, sanki kendi duygunmuş gibi hissetmeni sağlıyor. Bu da senin, onların duygusal yaralarını anlama ve onlara yardımcı olma yeteneğini artırıyor. Şefkatin ve anlayışın, insanların seninle olmaktan aldıkları huzuru ve rahatlığı artırıyor. Onların hayatlarında bir umut ışığı oluyorsun. Seninle geçirilen her an, onların hayatında olumlu bir değişiklik yaratıyor. Senin varlığın, onların yaşamlarına anlam katıyor ve onları daha iyi bir geleceğe doğru yönlendiriyor. Kısacası, senin varlığın, hayatlarına dokunduğun insanlar için bir umut demek. Sen, onların hayatlarında olumlu bir değişiklik yaratan ve onlara daha iyi bir gelecek vaat eden bir ışıksın.

Senin hayattaki amacın başarmak!

Hayatının her alanında büyümeyi, gelişmeyi ve dünyada kalıcı bir iz bırakmayı hedefliyorsun. Gözlerinin içi parıldayan büyük hayallerin var ve bu hayallerin peşinden gitmek için belirgin, net hedefler belirliyorsun. Yolculuğun boyunca karşılaştığın zorluklardan kaçmak yerine, onları birer fırsat olarak görüyorsun. Çünkü senin için başarı, sadece kişisel tatmin değil, aynı zamanda başkalarına da ilham vermek ve onların yolunu aydınlatmak demek. Senin içinde doğuştan gelen bir lider ruhu var. Bu ruh, seni her zaman daha yükseklere taşır, seni her zaman daha fazlasını yapmaya teşvik eder. Bu lider ruh, seni sadece kendi başarına değil, başkalarının başarısına da yönlendirir. Çünkü sen, başarıyı paylaştıkça çoğalan bir değer olarak görüyorsun. Kısacası, sen bir hayalperestsin, bir hedef belirleyicisin, bir lider ruhlu savaşçısın. Ve bu özelliklerinle, dünyada kalıcı bir iz bırakmak için her gün daha fazla çabalıyorsun. Bu senin hikayen, bu senin yolculuğun... Ve bu yolculukta seni nelerin beklediğini merakla bekliyoruz.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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