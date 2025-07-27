Senin Hayattaki Amacın Ne?
Hayat bazen bir koşuşturma gibi gelse de hepimizin içinde yanıtını aradığı bir soru vardır. Peki senin için o soru ne? Sen bu hayatta ne için yaşıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Küçükken hayal ettiğin meslek hangisine daha yakındı?
4. Bir arkadaşın zor bir dönemden geçiyor, ilk tepkin ne olur?
5. Günlük hayatta seni en çok ne yorar?
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6. İnsanların seni nasıl tanımlamasını isterdin?
7. Zamanın olsaydı en çok hangisini yapmak isterdin?
8. Hayattaki önceliğin ne?
9. Hangisi seni daha çok heyecanlandırır?
10. Bir grup içinde hangi rol sana daha yakın?
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Senin hayattaki amacın yeni şeyler yaratmak!
Senin hayattaki amacın insanların hayatına dokunmak!
Senin hayattaki amacın başarmak!
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