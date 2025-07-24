Sen Nasıl Bir Dostsun?
Bazıları dostlukta güveni her şeyin önüne koyar, bazıları eğlenceyi… Peki senin dostluk anlayışın neye dayanıyor? Sessiz sedasız destek olanlardan mısın yoksa ortamların neşe kaynağı mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?
4. Arkadaşlarınla en sık ne yaparsın?
5. En iyi arkadaşın senin bir sırrını başkasına söyledi. Ne yaparsın?
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6. Arkadaş grubunda genellikle sen...
7. Yeni biriyle tanıştığında ne kadar sürede arkadaş olursun?
8. Arkadaşınla plan yaptınız ama senin son anda işin çıktı. Ne yaparsın?
9. En iyi arkadaşın seni eleştirince ne hissedersin?
10. Arkadaşınla aynı kişiden hoşlanıyorsunuz. Ne yaparsın?
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Sen sadık bir dostsun!
Sen neşe kaynağı dostsun!
Sen mantıklı dostsun!
Sen gerçek dostsun!
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