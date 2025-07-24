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Sen Nasıl Bir Dostsun?

Sen Nasıl Bir Dostsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.07.2025 - 09:56

Bazıları dostlukta güveni her şeyin önüne koyar, bazıları eğlenceyi… Peki senin dostluk anlayışın neye dayanıyor? Sessiz sedasız destek olanlardan mısın yoksa ortamların neşe kaynağı mı?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşın kötü bir gün geçirdiğinde ne yaparsın?

4. Arkadaşlarınla en sık ne yaparsın?

5. En iyi arkadaşın senin bir sırrını başkasına söyledi. Ne yaparsın?

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6. Arkadaş grubunda genellikle sen...

7. Yeni biriyle tanıştığında ne kadar sürede arkadaş olursun?

8. Arkadaşınla plan yaptınız ama senin son anda işin çıktı. Ne yaparsın?

9. En iyi arkadaşın seni eleştirince ne hissedersin?

10. Arkadaşınla aynı kişiden hoşlanıyorsunuz. Ne yaparsın?

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Sen sadık bir dostsun!

Sen, sırların en güvenilir saklandığı yer, dertlerin en samimi dinleyicisisin. İnsanların içini döktüğü, sıkıntılarını anlattığı bir dost, bir sırdaşsın. Çözüm bulma konusunda adeta bir usta, bir hoca... Ne olursa olsun, ne zaman olursa olsun, kim olursa olsun, onları yarı yolda bırakmıyorsun. İşte bu yüzden insanlar sana güveniyor, sana inanıyor. Sessiz kahraman gibi, gölgelerden çıkıp insanların imdadına yetişiyorsun. İçlerinde biriken dertleri, sıkıntıları, sırları alıp, onları hafifletiyorsun. Seninle konuşmak, seninle dertleşmek, adeta bir terapi seansı gibi... Herkesin hayatında senin gibi biri olmalı. Senin gibi bir dost, senin gibi bir sırdaş, senin gibi bir kurtarıcı... Çünkü sen, insanların hayatını renklendiren, onlara umut veren, onları yarı yolda bırakmayan bir kahramansın. Seninle dolu bir dünya, daha güzel, daha umutlu, daha neşeli bir dünya olurdu.

Sen neşe kaynağı dostsun!

Seninle bir arada olmak, adeta bir moral dopingi! Enerjin, esprilerin ve pozitif tavrınla çevrendeki herkesi adeta büyülüyorsun. Gülmeyi ve güldürmeyi o kadar çok seviyorsun ki, bu enerjiyi etrafına da yayıyorsun. Dertler, senin yanında sanki birer minik kuş gibi hafif kalıyor. Sosyal çevrende, neşe fırtınası olarak anılıyorsun. Eksikliğin ise hemen fark ediliyor, çünkü seninle geçirilen anlar, herkes için unutulmaz birer anıya dönüşüyor. Sen, adeta bir neşe kaynağısın!

Sen mantıklı dostsun!

Her ne kadar sıkı dostluklar kurmayı tercih etmesen de, dostlarının ihtiyaç duyduğu anlarda her zaman yanlarında olmayı başarıyorsun. Bu, senin en büyük özelliğin. Sakinliğin ve mantıklı düşünme yeteneğin, seni diğerlerinden ayıran en önemli faktörlerden biri. Gözlem yeteneğin ise seni her zaman bir adım öne taşıyor. Dostluklarında, karşılıklı beklentilerden ziyade, gerçekçi ve dürüst ilişkileri tercih ediyorsun. Bu yüzden belki de çevren geniş değil, ama senin için önemli olan nicelik değil, nitelik. Az ama öz dostluklar kurmayı seviyorsun. Bu durum, senin kaliteli ilişkiler kurma anlayışını yansıtıyor. Seninle dost olmak, her zaman samimiyet ve dürüstlük gerektiriyor. Bu yüzden dostların da seni çok değerli buluyor ve ilişkinizi asla yitirmek istemiyorlar.

Sen gerçek dostsun!

Seninle dost olmak, bir labirentin içinde kaybolmuş gibi hissettirebilir. Gizemli ve karmaşık duyguların, bir bulmacayı çözer gibi, adım adım çözülmesi gerekiyor. Duygularını açığa vurmayı pek sevmediğin için, bu bulmacayı çözmek her zaman kolay olmayabilir. Ancak bir kez kalbine girdiğimde, orada oluşturduğun derin bağlarla karşılaşırım. Bu bağlar, sıradan bir dostluktan daha fazlasıdır. Seninle dost olmak, bir ağacın kökleri gibi, zamanla daha da derinleşen ve güçlenen bir bağ demektir. Ama bu derin bağları kurarken, çoğu zaman içine kapanık olman, seni yanlış anlaşılmaya açık hale getirebilir. Bazıları seni soğuk ve mesafeli bulabilir, belki de bu yüzden yanında pek fazla insan olmaz. Ancak ben senin kalbinin ne kadar temiz olduğunu biliyorum. Seninle dost olmak, bir bulmacayı çözmek gibi zor olabilir, ama sonunda elde edilen ödül, tüm zorluklara değer.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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