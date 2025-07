Sen Nasıl Bir Dostsun?

Her ne kadar sıkı dostluklar kurmayı tercih etmesen de, dostlarının ihtiyaç duyduğu anlarda her zaman yanlarında olmayı başarıyorsun. Bu, senin en büyük özelliğin. Sakinliğin ve mantıklı düşünme yeteneğin, seni diğerlerinden ayıran en önemli faktörlerden biri. Gözlem yeteneğin ise seni her zaman bir adım öne taşıyor. Dostluklarında, karşılıklı beklentilerden ziyade, gerçekçi ve dürüst ilişkileri tercih ediyorsun. Bu yüzden belki de çevren geniş değil, ama senin için önemli olan nicelik değil, nitelik. Az ama öz dostluklar kurmayı seviyorsun. Bu durum, senin kaliteli ilişkiler kurma anlayışını yansıtıyor. Seninle dost olmak, her zaman samimiyet ve dürüstlük gerektiriyor. Bu yüzden dostların da seni çok değerli buluyor ve ilişkinizi asla yitirmek istemiyorlar.