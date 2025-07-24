Sen, sırların en güvenilir saklandığı yer, dertlerin en samimi dinleyicisisin. İnsanların içini döktüğü, sıkıntılarını anlattığı bir dost, bir sırdaşsın. Çözüm bulma konusunda adeta bir usta, bir hoca... Ne olursa olsun, ne zaman olursa olsun, kim olursa olsun, onları yarı yolda bırakmıyorsun. İşte bu yüzden insanlar sana güveniyor, sana inanıyor. Sessiz kahraman gibi, gölgelerden çıkıp insanların imdadına yetişiyorsun. İçlerinde biriken dertleri, sıkıntıları, sırları alıp, onları hafifletiyorsun. Seninle konuşmak, seninle dertleşmek, adeta bir terapi seansı gibi... Herkesin hayatında senin gibi biri olmalı. Senin gibi bir dost, senin gibi bir sırdaş, senin gibi bir kurtarıcı... Çünkü sen, insanların hayatını renklendiren, onlara umut veren, onları yarı yolda bırakmayan bir kahramansın. Seninle dolu bir dünya, daha güzel, daha umutlu, daha neşeli bir dünya olurdu.