Senin Çıkman Gereken Yolculuk Hangisi?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
22.09.2025 - 17:28

Herkesin hayallerinde çıkmak istediği bir yolculuk vardır. Bu yolculuk bazıları için kilometrelerce uzaklara gitmek olabilir, bazıları içinse çok daha yakın mesafeler yeterlidir. Böyle bir yolculuğa sen çıksan nasıl bir yolculuk olurdu acaba? Testimizi çöz, hemen söyleyelim!

1. Cinsiyetini seçerek başlayalım mı?

2. Şimdi de yaşını seç lütfen!

3. Tatil senin için ne demek?

4. Diyelim bugün hiçbir işin yok ve her yere gidebilirsin. Nereye gidersin?

5. Seyahat edeceğin zaman çantana ilk ne koyarsın?

6. Kendini en huzurlu hissettiğin an ne zaman diye sorsak...

7. Arkadaşlarına seni sorsak senin hakkında bize ne söylerler?

8. Tatillerde ne yemeyi tercih ediyorsun?

9. Bu manzaralardan hangisi seni daha çok etkiliyor?

10. Tatilden elinde hediyelerle mi dönersin?

Senin yolculuğun doğaya kaçış yolculuğu!

Senin şu an ihtiyacın olan şey doğaya kaçmak. Şehrin gürültüsünden ve betonundan çok sıkılmışsın. Orman derinliklerine dalıp yürüyüş yapmak sana o kadar iyi gelecek ki! Kuş seslerinin eşlik edeceği bu yürüyüşte teknolojiden uzak durup sadece doğaya odaklanabileceksin. Zihnini toparlamak ve kendine gelmek için senin doğaya ihtiyacın var. Kalabalıklardan uzaklaşıp doğanın sessizliğinde şifa bulacaksın bizce!

Senin yolculuğun kültürel bir yolculuk!

Sen kültürel bir yolculuğa çıkmalısın. Senin için huzurun tanımı bir şehre gidip oranın tarihi içinde kaybolmak. Müzeler, eski şehirler ve tarihi binalarda sen kendini çok iyi hissediyorsun. Böyle bir yolculukla sen ruhunu besleyeceksin. Merakını tatmin edecek ve ufkunu genişletecek böyle bir yolculukta sen kendini de bulacaksın. Hiç gitmediğin bir şehri gezip deneyimlemek şu an senin tam ihtiyacın olan şey!

Senin yolculuğun içsel bir yolculuk!

Senin çıkman gereken yolculuk için uzaklara gitmene gerek yok. Çünkü senin yolculuğun aslında kendine doğru. Sen içsel bir yolculuk yaparak kendine dönmelisin. Bunun için fiziksel bir mesafe kat etmen gerekmiyor. Bu yolculuğa meditasyonla, yazıyla ya da yalnız kalarak çıkabilirsin. Bunu istersen evinde istersen yalnız kalabileceğin bir yere giderek de yapabilirsin. Kendini tanıyacağın bu yolculuk sana çok iyi gelecek!

Senin yolculuğun macera dolu bir yolculuk!

Senin çıkman gereken yolculuk maceralara doğru. Sen adrenalin bağımlısısın desek yanlış olmaz. Sıradan yolculuklar hiç senlik değil. Senin çıkman gereken yolculuk maceralarla dolu olmalı. Hiç denemediğin şeyleri denemek ya da adrenalin sporları yapmak senin yolculuğunda mutlaka yer almalı. Senin için nereye gittiğinden çok, bu yolculukta ne yapacağın önemli yani. Hayatın durağanlığı ve rutinliği seni çok sıkmış, o yüzden maceralarla dolu bu yolculukla kendine geleceğin kesin!

