Senin Çıkman Gereken Yolculuk Hangisi?
Herkesin hayallerinde çıkmak istediği bir yolculuk vardır. Bu yolculuk bazıları için kilometrelerce uzaklara gitmek olabilir, bazıları içinse çok daha yakın mesafeler yeterlidir. Böyle bir yolculuğa sen çıksan nasıl bir yolculuk olurdu acaba? Testimizi çöz, hemen söyleyelim!
1. Cinsiyetini seçerek başlayalım mı?
2. Şimdi de yaşını seç lütfen!
3. Tatil senin için ne demek?
4. Diyelim bugün hiçbir işin yok ve her yere gidebilirsin. Nereye gidersin?
5. Seyahat edeceğin zaman çantana ilk ne koyarsın?
6. Kendini en huzurlu hissettiğin an ne zaman diye sorsak...
7. Arkadaşlarına seni sorsak senin hakkında bize ne söylerler?
8. Tatillerde ne yemeyi tercih ediyorsun?
9. Bu manzaralardan hangisi seni daha çok etkiliyor?
10. Tatilden elinde hediyelerle mi dönersin?
Senin yolculuğun doğaya kaçış yolculuğu!
Senin yolculuğun kültürel bir yolculuk!
Senin yolculuğun içsel bir yolculuk!
Senin yolculuğun macera dolu bir yolculuk!
