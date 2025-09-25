Senin AI İkizin Nasıl Biri Olurdu?
Teknoloji hayatımızın bir parçası haline geldi ama iş yapay zekaya geldiğinde işin rengi bambaşka! Peki ya senin bir AI ikizin olsaydı sence nasıl biri olurdu? Yaratıcı mı, meraklı bir kaşif mi, yoksa vizyoner bir stratejist mi? 🤔
Hadi gel, bu eğlenceli testi çöz ve kendi dijital ikizini keşfet!
Öncelikle söyle bakalım! Bir etkinlikte seni en çok nerede buluruz?
O zaman şunu da öğrenelim! Teknolojiyle aran nasıl?
Peki sabah işe ya da okula giderken telefonunu eline aldığında ilk yaptığın şey ne olur?
O zaman şöyle biraz uçlarda bi soru gelsin! Bir sabah uyandığında yeni bir süper güce sahipsin. Bu ne olsun isterdin?
Şunu da merak ediyoruz... Hangi sosyal medya trendi seni daha çok çekiyor?
Hazırsan, son soruya geldik! Eğer AI ikizin sana her gün bir öneri verseydi bunun ne olmasını isterdin?
Senin AI ikizin kesinlikle girişimci olurdu!
Senin AI ikizin kesinlikle vizyoner olurdu!
Senin AI ikizin kesinlikle yaratıcı olurdu!
Hazırsan, seni AI ikizinle tanıştırıyoruz!
