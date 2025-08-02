Sen Neye Kırgınsın?

Belki de en büyük sitemin kendine… Kendi seçimlerine, sessiz kaldığın o anlara, katlandığın zorluklara. Ancak unutma ki, her 'neden böyle yaptım?' diye sorduğun sorunun ardında, bir büyüme, bir ilerleme var. Kendine çok fazla yüklenme, biraz dur ve kendine sarıl. O kırgınlığın, o acının yerini zamanla kabullenme ve anlayış alacak. Biliyorum, hayatın karmaşası içinde bazen kendimizi kaybediyoruz. Kendi seçimlerimiz, sessiz kaldığımız anlar, katlandığımız zorluklar... Bunların hepsi bizi biz yapan şeyler. Ama unutma ki, her 'neden böyle yaptım?' diye sorduğun sorunun ardında, bir büyüme, bir ilerleme var. Kendine çok fazla yüklenme, biraz dur ve kendine sarıl. Kendine sarıl ve kendini affet. Çünkü o kırgınlığın, o acının yerini zamanla kabullenme ve anlayış alacak. Evet, belki bazı seçimlerimiz yanlıştı, belki bazı anlarda konuşmalıydık, belki bazı zorluklara katlanmamalıydık. Ama bu hatalar, bu yanlışlar, bu zorluklar bizi daha güçlü kıldı. Ve her 'neden böyle yaptım?' diye sorduğumuzda, aslında ne kadar çok büyüdüğümüzü, ne kadar çok öğrendiğimizi görebiliyoruz. O yüzden kendine çok fazla yüklenme, biraz dur ve kendine sarıl. Kendine sarıl ve kendini affet. Çünkü o kırgınlığın, o acının yerini zamanla kabullenme ve anlayış alacak. Ve sonunda, her şeyin bir nedeni olduğunu, her hata ve yanlışın bizi daha güçlü bir insan yaptığını göreceksin.