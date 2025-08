Sen Neye Kırgınsın?

Hayatın en acımasız darbelerini, en çok sevmesi gereken kalpten almışsın. Belki bir an bile durup dinlenmene izin verilmedi, belki de seni olduğun gibi kabul etmeyi reddettiler. Bu tür bir kırgınlık, yüreğin en derin köşelerine işleyen bir ağrı gibi, kolay kolay iyileşmiyor. Ancak unutma, her şeyin bir çözümü var. Sen, kendi içindeki o derin yaraya şefkatle yaklaştığın her an, o boşluğu da kendin tamamlayacaksın. Kendine olan sevgin ve inancın, yaralarını sarmalayacak ve seni daha da güçlü kılacak. Bu, belki de hayatın en büyük sınavı; kendi kendini tamamlama ve kabullenme sınavı. Bu yolda yürürken, her adımında kendini daha çok sev ve hatırla ki, sen bu yolculuğu tamamlamak için yeterince güçlüsün.