Sen Neye Kırgınsın?
Bazı duygular kelimelere dökülmez… İçimize atar, unutur gibi yapar ama aslında taşır dururuz. Kimi bir söze, kimi bir gidişe, kimi de hiç gelmeyişe kırgındır. Peki ya sen? En derininde, belki farkında bile olmadan neye kırgınsın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birine kızdığında ne yaparsın?
4. Birine güvendiğinde neler beklersin?
5. En son gerçekten kalbinin kırıldığını hatırlıyor musun?
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6. İnsanlar seni nasıl bir karakter olarak görür?
7. Bir dostunun seni arkadan vurduğunu öğrensen ne yaparsın?
8. İnsanlara karşı mesafeli misin?
9. Ağladığında sana kim sarılır?
10. Kendini en yalnız hissettiğin anı tarif eder misin?
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Sen ailene kırgınsın!
Sen aşka kırgınsın!
Sen dostuna kırgınsın!
Sen kendine kırgınsın!
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