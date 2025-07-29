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Sen Ne Kadar Tükendin?

Sen Ne Kadar Tükendin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 17:01

Hayat bazen üstümüze üstümüze gelir. Enerjimiz tükenir, umutlarımız azalır, kendimizi boşlukta hissederiz. Peki sen şu an ne kadar tükendin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son zamanlarda en çok kurduğun cümle hangisi?

4. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?

5. Uyandığında hala yorgun musun?

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6. Son zamanlarda ne sıklıkla ağladın?

7. İnsanlar senden bir şey istediğinde ne hissediyorsun?

8. Vücudunda sürekli yorgunluk veya ağrı hissediyor musun?

9. Geleceğe dair düşüncelerin nasıl?

10. En çok neyi özlüyorsun?

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Sen henüz tükenmedin!

Hayatın karşına çıkardığı engellere rağmen, sen hala umut dolu bir şekilde ilerliyorsun. Elbette ki, hayatın içinde zorluklar kaçınılmazdır, ancak sen bu zorluklara karşı durmayı değil, kararlılıkla yoluna devam etmeyi seçiyorsun. Bu zorluklar karşısında bile gücünü koruyorsun, içindeki enerji ve ışık hiçbir şekilde sönmemiş. İçindeki bu ışık ve enerji, seni her zaman ileriye doğru itiyor ve seni durmaktan alıkoyuyor. Bu şekilde hayata karşı duruşunu korumaya ve ilerlemeye devam et.

Sen biraz tükendin!

Biraz yorgun hissediyor olabilirsin, belki de hayatın hızlı temposu ve yoğun iş yükü seni biraz yıpratmış olabilir. Ancak unutma ki, içinde hâlâ toparlanma ve yeniden ayağa kalkma gücü var. Kendine biraz mola ver, belki bir kitap oku ya da en sevdiğin diziye yeni bir bölüm ekleyerek kendine vakit ayır. Belki de bir kahve molası, belki de bir doğa yürüyüşü... Küçük kaçamaklar yaparak kendini yeniden enerjik hissetmeni sağlayacak aktiviteler bul. Unutma, bu tür küçük molalar ve kaçamaklar sadece seni rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda zihnin ve bedenin yeniden enerji toplamasına yardımcı olur. Bu sayede, kendini daha iyi hissedecek ve hayata daha pozitif bir bakış açısıyla bakabileceksin. Kendine iyi bak, çünkü sen bunu hak ediyorsun!

Sen çok fazla tükendin!

Bir anda kendinizi sanki enerji deposu tamamen boşalmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Her şey sanki sizi daha da yoruyor, hayata karşı bir isteksizlik, bir yorgunluk hissi içinde buluyor olabilirsiniz. Bu durumda kendinizi yalnız hissetmeniz gayet normal. Ancak unutmayın ki, asla yalnız değilsiniz! Biraz kendinizi şımartın, kendinize daha fazla önem verin. Kendinize zaman ayırın ve ruhunuzu besleyin. Bu süreçte belki de en çok ihtiyacınız olan şey, bir profesyonelden destek almak olabilir. Kim bilir, belki de bu destek, sizi yeniden hayata bağlayacak ve enerjinizi tazeleyecek sihirli bir dokunuş olabilir. Hayatın zorlukları karşısında bazen hepimiz yoruluruz, ancak unutmayın ki, her zaman bir çıkış yolu vardır. Kendinize bir şans verin ve bu zorlu süreci atlatmak için profesyonel destek almayı düşünün. Kendinizi yeniden hayata bağlamak ve enerjinizi tazelemek için bu adımı atmanın tam zamanı olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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