Sen Ne Kadar Tükendin?
Hayat bazen üstümüze üstümüze gelir. Enerjimiz tükenir, umutlarımız azalır, kendimizi boşlukta hissederiz. Peki sen şu an ne kadar tükendin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son zamanlarda en çok kurduğun cümle hangisi?
4. Sosyal ortamlarda kendini nasıl hissediyorsun?
5. Uyandığında hala yorgun musun?
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6. Son zamanlarda ne sıklıkla ağladın?
7. İnsanlar senden bir şey istediğinde ne hissediyorsun?
8. Vücudunda sürekli yorgunluk veya ağrı hissediyor musun?
9. Geleceğe dair düşüncelerin nasıl?
10. En çok neyi özlüyorsun?
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Sen henüz tükenmedin!
Sen biraz tükendin!
Sen çok fazla tükendin!
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