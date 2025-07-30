Kişilik Testi: Ne Kadar Bencilsin?
Herkes biraz bencil olabilir… Ama bu ne kadar? Kimi zaman sadece kendini düşünürüz, kimi zamansa başkalarını o kadar önemseriz ki kendimizi unuturuz. Peki senin terazinde bencillik ve fedakarlık nasıl bir denge içinde?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın senden yardım istiyor ama sen çok yorgunsun. Ne yaparsın?
4. Hediye seçerken daha çok ne düşünürsün?
5. Sinirli olduğunda karşındakini düşünür müsün?
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6. Bir şey seni mutsuz ediyor ama başkaları mutlu. Tepkin?
7. Sevdiğin biri moralin bozukken seni arıyor. Ne yaparsın?
8. Genelde hangisiyle hareket edersin?
9. "İnsan önce kendini düşünmeli" cümlesine ne kadar katılıyorsun?
10. Kendi alanına girildiğinde tepkin ne olur?
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Senin bencillikle alakan yok!
Sen çoğu zaman bencilsin!
Sen bencilliğin vücut bulmuş halisin!
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