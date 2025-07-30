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Kişilik Testi: Ne Kadar Bencilsin?

Kişilik Testi: Ne Kadar Bencilsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 09:53

Herkes biraz bencil olabilir… Ama bu ne kadar? Kimi zaman sadece kendini düşünürüz, kimi zamansa başkalarını o kadar önemseriz ki kendimizi unuturuz. Peki senin terazinde bencillik ve fedakarlık nasıl bir denge içinde?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşın senden yardım istiyor ama sen çok yorgunsun. Ne yaparsın?

4. Hediye seçerken daha çok ne düşünürsün?

5. Sinirli olduğunda karşındakini düşünür müsün?

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6. Bir şey seni mutsuz ediyor ama başkaları mutlu. Tepkin?

7. Sevdiğin biri moralin bozukken seni arıyor. Ne yaparsın?

8. Genelde hangisiyle hareket edersin?

9. "İnsan önce kendini düşünmeli" cümlesine ne kadar katılıyorsun?

10. Kendi alanına girildiğinde tepkin ne olur?

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Senin bencillikle alakan yok!

Senin için dünya dönüyor mu? Evet, ama sadece başkaları için. Senin kalbin, başkalarının mutluluğu için atıyor. Herkesin ihtiyaçları, dilekleri, hayalleri senin gözlerinde öyle bir parlıyor ki, kendi ihtiyaçlarını, dileklerini, hayallerini neredeyse unutuyorsun. Bu senin ne kadar büyük bir kalbe sahip olduğunu gösteriyor. Ancak unutma ki, sen de bu dünyada biricik ve özelsin. Senin de kendi önceliklerin, hayallerin ve ihtiyaçların var. Kendine de biraz zaman ayır, kendi mutluluğunu da düşün. Çünkü sen de en az başkaları kadar değerlisin ve senin de mutluluğun önemli. Kendini ihmal etme, çünkü sen de biriciksin ve senin de önceliklerin var.

Sen çoğu zaman bencilsin!

Seninle ilgili en çarpıcı şey, ne zaman ne yapacağının asla tahmin edilememesi. Kendini unutup tamamen çevrendekilere odaklandığın anlar oluyor; sonra birden bire kendi ihtiyaçlarını ve hedeflerini ön planda tuttuğun zamanlar. Bu, bir yürüyüş cambazının ip üzerindeki dansı gibi, her iki taraf arasında mükemmel bir denge kuruyorsun. Hem çevrendekileri önemsiyor, onların ihtiyaçlarına ve duygularına duyarlı oluyor, hem de kendine olan saygını ve değerini asla kaybetmiyorsun. Bu dengeyi korumak herkese nasip olmaz, çünkü bu, bir yandan başkalarının mutluluğunu önemserken, diğer yandan kendi mutluluğunu ihmal etmemeyi gerektirir. Ancak sen, bu karmaşık denge oyununu ustaca yönetiyor ve hayatını gayet iyi idare ediyorsun. Kendine ve çevrendekilere olan bu eşsiz yaklaşımın, seni diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz.

Sen bencilliğin vücut bulmuş halisin!

Hayatının merkezine kendini koyduğun bir evrende yaşıyorsun gibi görünüyor. Her ne kadar bu durum, biraz egoist bir tavır gibi algılansada, aslında bu durum, senin hayatının kontrolünü elinde tutma arzunun bir yansıması olabilir. Ancak unutmamalısın ki, bu durum çevrendeki insanları zaman zaman yorabilir. Kendi dünyanın dışına çıkmak ve başkalarının dünyasına giriş yapmak, belki de hayatına yeni bir soluk getirebilir. Kendi ihtiyaçların ve arzuların her zaman ön planda olabilir. Ancak, bu durum, çevrendeki insanların seninle olan ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Kendi dünyanın dışına çıkmak ve başkalarının dünyasına giriş yapmak, belki de hayatına yeni bir soluk getirebilir. Biraz empati yapmayı denemek, başkalarının gözünden dünyaya bakmayı denemek, belki de sana çok iyi gelebilir. Bu, senin hayatına yeni bir perspektif kazandırabilir ve belki de çevrendeki insanlarla olan ilişkilerini daha da güçlendirebilir. Sonuçta, hayat bir denge oyunudur ve herkesin ihtiyaçlarını dikkate almak, bu dengeyi sağlamak için önemlidir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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