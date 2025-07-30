Senin İçin Evlilik Ne?

Evlilik, senin için klasik bir aşk hikayesinin sonu değil, hayatın bir parçası. Romantik komedi filmlerindeki gibi süslü ve abartılı bir evlilik hayali kurmuyorsun. Senin için evlilik, olursa güzel, olmazsa da hayatın devam ettiği bir durum. Yani, evlilik senin hayatının merkezi değil, sadece bir parçası. Özgürlüğüne düşkünsün, kendi alanın ve zamanın senin için çok değerli. Kendi kararlarını kendin vermek, kendi yolunu kendin çizmek senin için çok önemli. Bu yüzden, seninle aynı düşüncede olan, seni anlayan ve özgürlüğüne saygı gösteren biriyle birlikte olmak senin için daha öncelikli. Evlilik ya da beraberlik, senin için bir zorunluluk değil, bir tercih. Seninle aynı düşüncede olan biriyle birlikte olmak, senin için evliliğin kendisinden daha önemli. Bu yüzden, evlilik ya da beraberlik konusunda acele etmiyorsun, doğru kişi ve doğru zamanı bekliyorsun. Kısacası, senin için evlilik bir hedef değil, bir yolculuk. Bu yolculukta önemli olan, yanında seni anlayan ve özgürlüğüne saygı gösteren birinin olması. Bu yüzden, evlilik ya da beraberlik konusunda acele etmiyor, doğru kişi ve doğru zamanı bekliyorsun.