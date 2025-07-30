Senin İçin Evlilik Ne?
Evlilik… Kimileri için sonsuz bir bağ, kimileri için korkulu bir rüya. Peki senin için ne anlama geliyor? Hayatının sonuna kadar aynı kişiyle uyanmak mı, yoksa bir takım olmanın güvenli hali mi?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Evlilik kelimesini duyunca aklına ilk ne geliyor?
4. Evlilik teklifini nasıl hayal ediyorsun?
5. Evlilik aşkı öldürür mü?
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6. En yakın arkadaşın evlense ilk tepkin ne olur?
7. Evlilikte para yönetimi nasıl olmalı?
8. Evlilikte kimin ailesiyle daha çok vakit geçirilmelidir?
9. Kendi düğünün hakkında ne düşünüyorsun?
10. Evliliğe dair en büyük korkun ne?
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Evlilik senin için aşkla dolu bir yolculuk!
Evlilik senin için mantıklı bir ortaklık!
Evlilik senin için önemsiz!
Evlilik senin için karmaşık ve korkutucu!
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