Sen Hangi Yol Arkadaşı Tipisin?

Seninle yola çıkan asla strese girmez! Çantan günler önceden hazırdır, harita cebindedir, powerbank yanında durur. Sen gps gibisin; herkesin aklına takılan sorunun cevabı sende olur. Bazen fazla planlı olmak spontane anların önüne geçse de herkes bilir ki sen olmasan yolculuk bu kadar sorunsuz geçmezdi. Senin yanındakiler rahat rahat keyif yapar çünkü sen işi çoktan çözmüşsündür.