Sen Hangi Yol Arkadaşı Tipisin?
Yola çıkmak güzel ama asıl macera yol arkadaşıyla başlar! Kimisi planlı programlıdır, kimisi spontane hadi gidelim der. Bazıları çantasını doldurur doldurmaz hazırdır, bazılarıysa yol boyu müzik listesiyle uğraşır. Peki sen yola çıktığında nasıl bir yol arkadaşı oluyorsun? Yanındakilere huzur mu veriyorsun, yoksa macera mı katıyorsun? Hadi birlikte keşfedelim!
1. Yola çıkıyoruz diyelim, sen hangi araçla gitmek istersin?
2. Hangi mevsimde yolculuk yapmayı seversin?
3. Tatilde nasıl bir gezi sana daha çekici geliyor?
4. Yolculukta yemek konusu sende nasıl?
5. Yolculukta sadece hedefe mi gidersin yoksa yolda yeni keşifler mi yaparsın?
6. Yolculukta en iyi özelliğin nedir?
7. Yolculukta yanında olmazsa olmazın nedir?
8. Yolculukta seni en çok yoran şey nedir?
Sen düzenli yol arkadaşısın, planlarınla herkese güven verirsin.
Sen keyifli yol arkadaşısın, enerjinle yolculuğu festival gibi yaparsın.
Sen huzurlu yol arkadaşısın, sakinliğinle herkese iyi gelirsin.
Sen maceracı yol arkadaşısın, sürprizlerle yolculuğu unutulmaz kılarsın.
